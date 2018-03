Il portiere con il miglior rendimento della Serie A è quello della Roma. Alisson Becker ha compiuto una serie di parate straordinarie, ha regalato tanti punti ai giallorossi, è stato determinante anche in Champions League e naturalmente è diventato anche un uomo mercato. Alisson è un muro ed è rimasto imbattuto in 17 delle 38 partite giocate, la percentuale d’imbattibilità è altissima. Nel 45,9% delle gare giocate il numero uno della nazionale brasiliana ha blindato la sua porta.

I clean sheet di Alisson

La stagione l’ha iniziata benissimo Alisson che nelle prime undici giornate per sette volte non ha subito gol. E complessivamente in quel lasso di tempo ha subito solo cinque reti. Le difficoltà avute dalla Roma tra dicembre e gennaio hanno influito anche sulla media del brasiliano, che non ha mai avuto un calo di rendimento, ha continuato a effettuare parate eccezionali ed è stato formidabile in più di un’occasione. Il suo bilancio è eccezionale: 31 reti subite in 38 partite, 17 clean sheet e una media voto eccezionale.

Zenga esalta Alisson

A Crotone la Roma ha vinto il quarto match consecutivo (Champions inclusa). Il 2-0 ha rafforzato il terzo posto della Roma, decisivo è stato Alisson, con alcuni interventi eccezionali. Dopo la partita il numero uno giallorosso ha ricevuto grandi elogi da Walter Zenga, che ai suoi tempi è stato il miglior portiere del mondo

Alisson è un bravissimo portiere, emoziona. Quando un portiere emoziona vuol dire che è forte. Alisson è bravo, è importante nel suo percorso che pari e che sia il migliore in campo. Questo non è un demerito della squadra, ma un merito di chi lo ha acquistato.

Uomo mercato

Di portieri fortissimi al mondo ce ne sono molto pochi. Alisson è uno dei migliori e naturalmente è oggetto di tante voci. Certo è l’interesse del Liverpool, che ha bisogno di un portiere affidabile (non lo sono né Karius né Mignolet). Ma si parla tanto anche del Real Madrid, che a fine stagione cederà Keylor Navas.