Alessandro e Leonardo, si chiameranno così i gemelli che Alice Campello partorirà nei prossimi giorni. A svelare il nome dei figlioletti in arrivo è stato Alvaro Morata e lo ha fatto condividendo la scelta su Instagram, in un messaggio a corredo di una foto che lo ritrae in piscina mentre abbraccia la moglie e le accarezza il pancione. Lei sorride divertita e soddisfatta per le coccole, lui la cinge con il braccio destro e la tiene stretta a sé. In grembo la donna porta i due piccoli frutto del loro amore, una relazione iniziata quando l'attaccante spagnolo era un calciatore della Juventus e culminata con le nozze celebrate a Venezia, nello splendido scenario della Laguna.

Vorrei solo che tutti trovassero un amore come il nostro! Non vedo l'ora di incontrare i nostri figli – è il messaggio scritto dall'ex Real Madrid a corredo dell'immagine molto tenera.

Sarà un'estate particolare per la punta del Chelsea: non disputerà il Mondiale 2018 in Russia perché il commissario tecnico, Lopetegui, ha ritenuto non ci fosse spazio nella rosa dei 23 convocati delle Furie Rosse; attende notizie sul proprio futuro e, in particolare, che il mercato decolli; a Torino lo accoglierebbero a braccia aperte ancora una volta mentre a Milano (sponda rossonera) ne sognano l'arrivo; a breve avverrà il lieto evento che ha spinto la coppia a fare rientro in Italia da Londra, alimentando – inevitabilmente – il gossip sulle possibili trattative del suo entourage per qualche giorno trascorso sotto la Mole dove abitava fino a due anni fa prima di tornare in Spagna e poi trasferirsi dall'altra parte della Manica.

Quando ci sarà il lieto evento. E' imminente ed è anche questa la ragione che ha portato Alice e Alvaro in Veneto dove vive la famiglia della moglie ed è lì che nasceranno i due maschietti. "Sarai la mamma più bella del mondo", scrive Morata che ha trovato nella famiglia tutta la serenità di cui ha bisogno.