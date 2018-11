Alexis Sanchez ha vissuto un 2018 disastroso. Mourinho non lo dirà mai, ma forse il portoghese si è pentito di averlo preso dall’Arsenal. Il cileno ha segnato appena 4 gol in 30 partite con i Red Devils e ha chiuso il suo anno con largo anticipo. Un infortunio muscolare lo ha messo k.o.; come se non bastasse questo problema sui social i tifosi dello United lo hanno anche preso in giro per un paio di foto, a dire il vero molto carine, in cui il giocatore è ritratto con i suoi cani.

Infortunio per Alexis Sanchez

Dopo aver conquistato la qualificazione agli ottavi di Champions League, obiettivo davvero minimo, il Manchester United potrà concentrarsi per un paio di mesi unicamente sul campionato. Mourinho rischia di non avere più a disposizione nel 2018 Alexis Sanchez, che in allenamento si è infortunato al bicipite femorale. Questo problema dovrebbe impedirgli di scendere in campo nelle prossime sei settimane. Un bel guaio per i Red Devils considerato che ora arriva il periodo più ricco d’impegni per le squadre inglesi. Mourinho ha dato la notizia in conferenza stampa: “Ha un infortunio importante, non voglio rischiare dicendo per quanto tempo sarà fuori. Dall’alto della mia esperienza posso dire che non giocherà più quest’anno”.

I social sfottono Alexis Sanchez

Il ventottenne è stato bersaglio su Instagram da tanti followers che lo hanno punzecchiato per via di un paio di foto apparse in una stories in cui si vede il giocatore in compagnia dei suoi cani Atom e Humber, a cui Sanchez ha creato un profilo Instagram (che hanno più di 200mila followers). Ebbene i suoi followers si sono scatenati perché hanno visto il giocatore che in salone ha due foto identiche, poste una al fianco dell’altra. Insomma un’ilarità sciocca si potrebbe dire, quasi sul nulla. Ma l’immagine del relax quotidiano dopo l’infortunio si è ritorta contro il cileno.