Non è un anno da ricordare questo per Alexis Sanchez, che dopo essere passato dall’Arsenal al Manchester United sembra essersi perso. Per Mourinho non è più un titolare, della nazionale cilena è ancora il leader e un titolare indiscusso, ma nell’ultima partita del 2018 della ‘Roja’ ha vissuto un paio di minuti da incubo: ha conquistato un rigore con un tuffo, ma poi lo ha sbagliato, il suo cucchiaio è stato respinto da Navas.

Sanchez tenta il cucchiaio su rigore, Navas lo blocca

Nell’amichevole tra Cile e Costa Rica Alexis Sanchez l’ha combinata grossa, non una ma due volte. All’80’, sul punteggio di 3-1 per Costa Rica, l’ex del Barcellona entra in area di rigore e scivola giù, il tocco è lieve, il fallo di Kendall Waston non sembra esserci, ma il giocatore crolla, l’arbitro abbocca e assegna un calcio di rigore. Sanchez cerca il gol da favola, va dal dischetto e ci prova con il cucchiaio, calcia malissimo. Il pallone non si alza, Keylor Navas, portiere di Costa Rica e del Real Madrid, facilmente respinge il pallone. L’errore è davvero pesante, nel finale Sanchez segna, il match finisce 3-2, il gol non basta all’esterno ventottenne per salvare la serata, davvero negativa.

Alexis Sanchez che delusione al Manchester United

Quando era all’Arsenal brillava talmente tanto che le squadre più forti d’Europa lo cercavano, lo scorso gennaio Mourinho riuscì a prenderlo, effettuò uno scambio con Mkhitaryan. Sembrava una mossa di mercato tutta a vantaggio dello United, ma non è stato così. Perché Sanchez è calato in modo drastico. Da quando è diventato un giocatore del Manchester è passato quasi un anno, complessivamente ha segnato 4 gol in 29 partite. Davvero pochissimi per qualunque attaccante, solo una perla vera in questa stagione quando segnò al Newcastle il gol che salvò la panchina di Mourinho, che vincendo 3-2 a Old Trafford, in rimonta, con le ‘Gazze’, ha scongiurato l’esonero.