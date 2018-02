A volte ci si dimentica che i calciatori sono degli esseri umani. Troppo spesso i giocatori vengono definiti "milionari che corrono dietro ad un pallone" e ci si dimentica che fuori dai calzoncini e le scarpette esistono delle vite di ragazzi che hanno i riflettori puntati a tutte le ore del giorno. A parlare di questa situazione è Alexis Sanchez che, durante un’intervista ai microfoni di Sky Sports, ha dichiarato che spesso le persone non si rendono conto dei sacrifici che i calciatori sono costretti a fare per raggiungere il successo.

L'attaccante cileno, attualmente in forza al Manchester United, ha raccontato di quando ha visto piangere Lionel Messi nel 2012, subito dopo aver fallito un calcio di rigore che avrebbe permesso al Barcellona di giocare la finale di Champions League.

Sanchez: Ho visto Messi piangere.

Penso che il calcio salvi molte persone. Può darti una vita di lusso, ma la gente non vede tutto lo sforzo che viene da dietro le quinte. Questo potrebbe voler dire non vedere la tua famiglia, o mancare al compleanno di tua madre; molti giocatori sono così concentrati da perdere addirittura la nascita dei loro figli. Potresti piangere se perdi una finale… Fa tutto parte del calcio. Nello spogliatoio del Barcellona, dopo la partita contro il Chelsea, ho visto Leo [Messi] piangere. Questo succede perché i giocatori richiedono troppo da loro stessi. La gente però non lo vede.

Sanchez patteggia 16 mesi per evasione fiscale.

L’attaccante cileno Alexis Sanchez ha raggiunto un accordo con la giustizia spagnola patteggiando una condanna a 16 mesi di carcere. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, l’ex Udinese ha patteggiato la condanna (anche se non andrà in prigione) per appropriazione indebita di un milione di euro nei confronti del Fisco iberico tra il 2012 e il 2013, nascondendo redditi relativi ai diritti di immagine quando era un giocatore del Barcellona, secondo quanto riporta la stampa spagnola.