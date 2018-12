Come trovarsi in difficoltà dinanzi a un bambino che, con molto candore e poca malizia, ti rivolge una domanda imbarazzante. Il classico ‘e perché?' è capitato anche ad Alexis Sanchez, l'attaccante del Manchester United e del Cile che nelle ultime ore ha fatto parlare di sé per quanto accaduto nel corso di un incontro con alcuni bambini. Il calciatore (infortunato e già tornato a casa per le vacanze di Natale grazie al permesso ricevuto dal club) ha partecipato a un appuntamento organizzato in un oratorio cileno dove ha trovato una platea di ragazzini entusiasti di vedere da vicino il campione sudamericano, fargli domande, scattare foto e ricevere autografi.

Tutto molto bello, anche quando l'ex attaccante di Udinese, Barcellona e Arsenal è stato chiamato a dare il buon esempio, a spiegare come si diventa campioni, quali sono le regole da seguire, quanti sacrifici bisogna fare per arrivare a un certo livello. Il talento non basta e la ‘potenza è nulla senza controllo'… Sanchez è seduto tra i bambini e risponde alle loro domande con tono affabile e sereno.

"Il mio segreto è l’impegno. Mi impegno moltissimo, non bevo e non fumo", dice il calciatore del Manchester United ai ragazzini che lo ascoltano con grande interesse.

Uno di loro, però, entra a gamba tesa. Lo fa con innocenza ma tocca un argomento scabroso… di quelli che spesso alimentano il chiacchiericcio del gossip sulla carriera e gli atteggiamenti fuori dal campo.

"Ma se non bevi e non fumi, cosa fai con Vidal?”, dice un bambino che ha il potere di lasciare interdetto Sanchez.

Come risponde Sanchez? Imbarazzato, evita l'argomento con una risata e una battuta poi va oltre e prosegue nel discorso provando a saltare quella domanda che è peggio di un'entrata in tackle di un difensore…