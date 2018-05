La Serie A chiude i battenti e con essa anche tutte le speranze, i sogni e le aspettative di diverse squadre che quest’anno sono state in grado quasi di fare il miracolo pur non riuscendoci o altre che invece hanno raggiunto risultati insperati ad inizio stagione. E’ stato però anche il campionato delle bellezza vere e proprie, di quelle da far battere il cuore e di far venire le palpitazioni ai tanti tifosi. Mai come quest’anno infatti, sono state tante le wags che si sono distinte sui social con i loro scatti hot e video, stories e aggiornamenti continui davvero da urlo che hanno fatto impazzire il pubblico.

In questo focus generale di fine anno, abbiamo voluto isolare le 5 che in questa stagione 2017/2018, si sono distinte maggiormente su Instagram, ma in generale sui social, per numero di followers, commenti e scatti bollenti che non hanno fatto altro che accrescere la loro popolarità. Andiamo dunque a scoprire le regine di questo intenso e caldissimo campionato di Serie A.

Alessia Macari regina tra Serie A e B

Un campionato trascorso più che altro tra panchina e tribuna e la consapevolezza che la scelta di andare a giocare a Crotone, fosse stata la peggiore dopo le ottime annate a Frosinone. Per Olivier Kragl, la stagione però si è riuscita a sistemare soltanto da gennaio in poi, quando l’ex mancino della squadra calabrese, si è trasferito al Foggia di Stroppa che dopo il raggiungimento di una salvezza considerata insperata ad inizio anno, in Serie B, ha anche sfiorato l’ingresso nei playoff. Presente sempre allo ‘Zaccaria’, così come allo ‘Scida’ però, c’era sempre la sua tifosa numero uno, la sua futura sposa, la bellissima Alessia Macari.

La nota showgirl televisiva maggiorata che ha fatto impazzire gli italiani e anche il popolo social. Epiche sono stati infatti anche i commenti degli utenti sotto alle sue foto hot che si sono aggiunte, il più delle volte, a quelli dello stesso Kragl che tra tutti coloro i quali ammiravano la bellezza della sua Alessia, ricordava sempre alla fine delle giornata, sarebbe stato lui a dormirci insieme. Insomma, la Macari ha conquistato davvero tutti e con ben 925.000 follower, è diventata una delle regine di questa stagione a metà con la B.

Solo lady Ljajic fa felice Adem

Ma nel massimo campionato, sono state tante le sorprese, o meglio, le wags che quasi tra lo stupore generale, in questa stagione, sono emerse come non mai nel panorama delle bellissime della Serie A. Una di loro, è sicuramente la bellissima Sofija Milo, ovvero lady Ljajic.

La splendida modella serba, fidanzata dell’attaccante del Torino che in questa stagione non ha proprio brillato con la maglia granata, c’ha pensato lei ad emergere come non mai nel popolo social. Su Instagram i suoi scatti sono diventati ormai un’abitudine per i tifosi che spesso incuriositi vanno a spulciare se ci fosse qualche aggiornamento dal punto di vista delle foto, quasi sempre da bollino rosso.

La biondissima modella infatti, non sembra affatto a disagio nel mostrare il suo bellissimo corpo che pare scolpito nel marmo e regala le sue curve agli occhi appassionati dei suoi utenti come fossero regali continui. Una delle più belle in assoluto del nostra Serie A con un fascino e una sensualità mozzafiato capace di accaparrarsi, al momento, ben 316.000 follower, davvero incredibile.

Curve pericolose quelle della Persico

Di lei ormai nel corso di questo campionato abbiamo anche potuto ammirare le capacità da conduttrice limate dopo le esperienze da giornalista sportiva per Premium Sport. Da ‘Le Capitane’ alle vacanze con il suo unico amore: Daniele Rugani.

Stiamo parlando ovviamente della straripante e super sexy Michela Persico, un’altra che dal punto di vista social ci ha allietati per tutto il campionato. Oggi a Palma de Mallorca con il difensore della Juventus per le meritate vacanze, la splendida e biondissima giornalista e conduttrice, ci ha tenuto compagnia per tutta la stagione con stories mozzafiato o anche selfie e video postati puntualmente su Instagram tra palestra e vita quotidiana.

Sempre in perfetto stile e in forma perfetta, la Persico ha guadagnato sempre più un numero altissimo di follower, oggi ne conta infatti circa 335.000 che confermano il grande riscontro avuto da parte degli utenti sul web.

Matilde Rossi ‘frenata’ dal suo Skorupski

"Sono impaziente perché non sto giocando, meno male che a casa c’è mia moglie Matilde che mi aiuta molto e che presto mi renderà padre. È al nono mese". La vita privata procede a gonfie vele per Lucasz Skorupski, attualmente ancora portiere della Roma che racconta di come abbia chiesto a sua moglie Matilde Rossi di lasciare la carriera da modella (“non volevo che altri la vedessero in costume o intimo”) e in cambio ha detto basta ad uscite e locali notturni. In realtà la Rossi è infatti una delle wags più cliccate dal popolo di Instagram.

Sin da quando i due si sono conosciuti, i due hanno sempre fatto coppia fisso e lo scorso anno ad Empoli anche tutto il mondo calcistico ha potuto conoscere la bellezza della sexy Matilde. Ovviamente, dopo queste dichiarazioni, tutti si chiedono dove andrà Skorupski. In realtà pare sia già avviatissima la trattativa per il trasferimento del polacco al Genoa e proprio dopo questa soffiata di mercato, il popolo rossoblù sul web sta invocando a gran voce a Matilde di non cedere al ‘ricatto’ del suo compagno, speranzosi, i tifosi, di vederla ancora in due pezzi sexy più che mai come hanno imparato a conoscerla.

La grande sorpresa è stata Natasha

Come un fulmine a ciel sereno però, a brillare ancor di più in questa stagione in Serie A, è stata una wags che mai ci saremmo aspettati di vedere sul palcoscenico del massimo campionato italiano. Lei è Natasha Cinelli che dal nulla è spuntata fuori per allietare la nostra vista. La splendida compagna dell’attaccante bulgaro del Genoa Galabinov, non ha fatto altro che farsi notare per le sue forme pazzesche e perfette ma anche per il suo viso sbarazzino nascosto da una chioma riccioluta assolutamente favolosa.

Oltre a far impazzire il popolo genoano e il suo Galabinov, il successo è arrivato anche sui social con gli oltre 23.700 follower che ogni giorno commentano, apprezzano, condividono e guardano i suoi post e le sue stories proprio per ammirare sempre più il suo fisico scultoreo che ha fatto innamorare (tra le tante qualità di Natasha) Galabinov. Per lei la Palma della new entry più apprezzata in questa stagione.