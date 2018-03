Raul Albiol è uno degli uomini di riferimento del Napoli. Il difensore azzurro è stato autore del goal della vittoria contro il Genoa che ha permesso ai partenopei di accorciare a -2 sulla Juventus e poter preparare nella sosta questo rush finale che decreterà l'assegnazione dello scudetto. Il centrale difensivo di Maurizio Sarri ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo Marca in cui ha parlato proprio di questa volata finale per l'assegnazione del tricolore e di come il Napoli stia lavorando per provare a tagliare questo traguardo incredibile:

Tutti perseguiamo lo stesso sogno, lo stesso che vuole realizzare l'intera citta' dopo 28 anni: vincere lo scudetto. Speriamo di poterlo realizzare. Quando tutto il gruppo é così unito l'obiettivo può essere raggiunto. Nove giornate possono sembrare poche, ma quando si tratta di vincere tutte le partite, si soffre e diventano tante. Il nostro obiettivo all'inizio della stagione era di arrivare a dieci giornate dalla fine con la possibilita' di vincere il campionato.

Albiol ha sottolineato come il distacco con la Juve sia inferiore rispetto alle scorse stagioni e grazie al lavoro di Sarri la squadra è migliorata nella fase difensiva:

A questo punto della stagione negli anni passato la Juventus aveva già un bel vantaggio sulle altre, questa volta invece dipende anche da noi, e questo é importante. Con Sarri siamo migliorati tanto e in questa stagione abbiamo migliorato molto in difesa. Ora dobbiamo portare a casa un titolo, che si spera sia lo scudetto. Sono rimasti nove turni e adesso si soffre molto di più, visto che tutte le squadre giocano per qualcosa: la salvezza, l'Europa.

Albiol: Noi quinta forza

Infine Raul Albiol ha stilato una sorta di ‘classifica' sulla forza economica delle squadre italiane e ha messo il suo Napoli al quinto posto, alle spalle di Juve, milanesi e romane: