Michelangelo Albertazzi, difensore cresciuto con il Milan e da qualche stagione in forza al Verona, dopo aver vinto la causa legale con il Verona ha deciso di raccontare tutta la sua verità dopo un’annata molto difficile condizionata da un grave infortunio al ginocchio che è stato nascosto al giocatore dalla stessa società veronese. Parlando a Hellas Live il giocatore ha sparato a zero nei confronti del medico sociale, del d.s. Fusco e del tecnico Pecchia.

La causa vinta da Albertazzi con il Verona.

Il braccio di ferro di Albertazzi con il Verona è iniziato lo scorso luglio quando il giocatore non è stato convocato per il ritiro ufficialmente a causa di un problema di ‘idoneità atletica e tecnico-tattica’, nonostante un certificato medico del giocatore accertasse il contrario. Il calciatore decise di rivolgersi al Collegio Arbitrale che, a fine settembre, si pronunciò e stabilì il reintegro in prima squadra del giocatore, che ha avuto un risarcimento di 57mila euro. La causa l’ha vinta il terzino, ma il Verona lo ha lasciato in uno spogliatoio separato, gli ha imposto il divieto di pranzare e cenare con i compagni e lo ha escluso dalle riunioni tecniche. Il giocatore si è rivolto successivamente di nuovo al Collegio Arbitrale, questa volta per risolvere il contratto per giusta causa. Albertazzi ha vinto ancora la causa con il Verona, che è stato costretto a sciogliere il contratto con il giocatore e a versargli 144mila euro.

Le accuse di Albertazzi al medico sociale, Fusco e Pecchia.

Il difensore ha raccontato questi mesi davvero difficili e in un’intervista rilasciata a Hellas Live ha detto chiaro e tondo che il Verona sapeva che il legamento del ginocchio era rotto e e ha attaccato il medico sociale, il d.s. Fusco e il tecnico Pecchia, che secondo Albertazzi si sono accaniti pesantemente verso di lui