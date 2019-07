L'Ajax si sta giocando in questi minuti il primo titolo della stagione, nella sfida contro il PSV Eindhoven valida per la Supercoppa olandese e avrà il supporto di un tifoso in più. Si tratta di Nicolás Tagliafico, che continua a farsi voler bene dalla sua tifoseria, visto che ha anticipato il suo rientro dalle vacanze per assistere alla gara dei suoi compagni: il rientro dell'argentino in Olanda era previsto per domenica ma il laterale ex dell'Indipendiente, il cui comportamento professionale è sempre stato molto apprezzato dai supporter dei lancieri, ha deciso di tornare al lavoro qualche giorno prima volontariamente per iniziare la preparazione e per accompagnare il gruppo all'importante sfida con il PSV. Tagliafico non è stato considerato arruolabile per la finale di Supercoppa, visto che ha all'attivo due allenamenti dopo la ripresa, ma sarà certamente a disposizione per la prima gara di Eredivisie contro il Vitesse di sabato 3 agosto alle or 18:30.

Questo comportamento è stato molto apprezzato dallo spogliatoio dell'Ajax e ha sorpreso positivamente il suo allenatore Erik ten Hag, che non aveva avuto a disposizione Tagliafico in questa prima parte di preparazione a causa della sua partecipazione alla Copa América 2019. Il difensore argentino, che è stato impiegato da Lionel Scaloni in tutte le gare che la Seleccìon ha disputato nel torneo continentale tenutosi in Brasile, ha iniziato a lavorare in vista della partenza dell'Eredivisie mentre gli altri due argentini, Lisandro Martínez e Lisandro Magallán, erano già parte del gruppo di ten Hag. Oggi la squadra semifinalista dell'ultima Champions League inizia la sua stagione e cercherà di conquistare il primo titolo del 2019/2020 senza Matthijs de Ligt e Frenkie de Jong, partiti in direzione Torino e Barcellona, e anche sopperendo ad assenze come quelle di Tagliafico.