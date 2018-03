Le brutte notizie non arrivano mai da sole. E così in casa Juventus, dopo aver preso atto dell'infortunio di Chiellini, adesso si resta col fiato sospeso per le condizioni di Alex Sandro, il mancino brasiliano che Allegri ha impiegato anche come ala nel tridente d'attacco o – come accaduto nel derby contro il Torino – addirittura come prima punta dopo lo stop di Higuain. Non ci sono ancora notizie ufficiali sull'entità dell'infortunio ma il fatto che il terzino sudamericano – convocato da Tite al posto di Filipe Luis – abbia abbandonato l'ultimo allenamento con il Brasile è un campanello d'allarme: una fitta alla coscia destra lo ha costretto a fermarsi, che sia solo a scopo precauzionale oppure sia accaduto dell'altro lo si saprà nelle prossime ore ma non è certo una buona news per una formazione che deve già fare i conti con gli acciacchi di Mandzukic, Cuadrado, Bernardeschi.

Attesa e conoscenza. Sono le uniche cose che la Juventus può fare in questo momento: aspettare il bollettino medico ufficiale della Seleçao e prendere atto della situazione che potrebbe essere anche meno preoccupante di quanto s'immagina. Considerate le scelte sugli esterni condizionate dagli infortuni, un'eventuale indisponibilità da parte di Alex Sandro non farebbe altro che creare grattacapi al tecnico, Allegri, soprattutto in previsione dei prossimi impegni dopo la sosta del campionato per le nazionali.

Il tour de force dei bianconeri. Al rientro, in occasione della sfida del 31 marzo, la Juventus avrà anzitutto una partita fondamentale contro il Milan, che in questo momento è uno degli avversari più duri da affrontare. Il tutto a pochi giorni di distanza dal delicato quando durissimo impegno nei quarti di Champions League contro il Real Madrid che vale una stagione e può spalancare le porte verso la finale di Kiev. Per una squadra impegnata su 3 fronti – dalla corsa scudetto col Napoli fino alla Coppa – servono il massimo delle risorse a disposizione.