Un fallo a metà campo, forse la voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa o forse solo la casualità. Un intervento duro quello del Papu Gomez che rifila una ginocchiata sulla schiena di Biglia, che rientrava dopo un serio infortunio alle vertebre. Altro ko per il centrocampista rossonero, i Mondiali non sono a rischio, ma la rabbia e la paura sono stati molto forti per Biglia. L’attaccante dell’Atalanta si è scusato, ma per qualcuno quelle scuse non sono bastate. E anche se lo si dice sotto voce c’è chi sostiene che ci sia stata tanta malizia da parte del ‘Papu’ escluso dai 35 di Sampaoli, forse perché non troppo gradito al gruppo storico. Aguero non ha usato molti giri di parole e ha attaccato duramente Gomez.

Il ‘Kun’ in un’intervista rilasciata a TycSports prima ha parlato delle sue condizioni fisiche e ha fatto capire che Higuain sarà nei 23 che partiranno verso la Russia: “Sampaoli non mi ha detto che sarei stato il titolare, ma solo che avrebbe contato su di me. Higuain deve stare tranquillo, lo sosteniamo tutti. Dal 2013 ho dolori al ginocchio, ora mi sento come nuovo”, poi ha attaccato duramente Gomez: “É normale che Biglia sia arrabbiato, se Gomez avesse colpito me, l’avrei aspettato nel tunnel. Ognuno ha il suo carattere, io mi scaldo facilmente”.

La risposta di Gomez non si è fatta attendere. Anche il ‘Papu’ è stato intervistato da ‘TycSports’, non ha voluto direttamente dire qualcosa al ‘Kun’, ma ha ribadito che nel suo intervento non c’era malafede e la mancata convocazione per i Mondiali di Russia non c’entra nulla nel fallo su Biglia: