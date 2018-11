Venticinque giornate di squalifica per aggressione all'arbitro. Dani Gomez non dimenticherà la severa lezione che gli ha inflitto il giudice sportivo per punire l'atteggiamento inqualificabile e violento avuto in campo. Il brutto episodio è avvenuto in Spagna e il giocatore in questione indossa la casacca dell’Ayamonte, squadra che milita nella Primera Andaluza. La dinamica di quel pomeriggio di follia assomiglia molto ad altre scene che spesso accadono anche sui campi dei tornei regionali italiani. Il ‘copione' è sempre lo stesso, si recita a braccio… anzi, a braccia considerato l'atteggiamento violento del protagonista che durante l'incontro disputato tra l’Ayamonte e Los Rosales perde la testa e si scaglia contro il direttore di gara.

Morale della favola: potrà rassegnarsi almeno per questa stagione ad appendere le scarpette al chiodo. La maxi-squalifica di 25 giornate che gli è stata comminata gli impedirà essere di nuovo in campo per il prosieguo del campionato. Il motivo? Alla fine della stagione mancano 22 giornate, le altre 3 le sconterà nella prossima… mentre la multa di 250 euro a corredo del referto dovrà pagarla subito. Nella nota dove si comunicava del provvedimento di squalifica si faceva espresso riferimento alla norma che vieta di "aggredire arbitri, assistenti o autorità sportive con il rischio di causar loro lesioni o danni".

A rendere tutto più grave è ancora un altro dettaglio tutt'altro che lusinghiero. Il momento di pazzia dell’attaccante 28enne, Dani Gomez, espulso durante il match, ha avuto riflessi negativi anche sulla classifica della sua squadra: il giudice sportivo, infatti, ha usato il pugno di ferro anche nei confronti dell’Ayamonte che si è ritrovato penalizzato di un punto in classifica. Peggio di così che avrebbe potuto combinare? Adesso ha un anno di tempo per darsi una calmata…