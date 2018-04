Ridotta in dieci per l'espulsione di Dybala, schiantata dalla rovesciata di Cristiano Ronaldo e battuta per 3-0 in casa. Una settimana fa in pochi avrebbero scommesso sulla vittoria della Juventus a Madrid e sul passaggio del turno. Poi l'impresa della Roma – che ha scalato una montagna chiamata Barcellona partendo dal 4-1 del Camp Nou – e il fiuto per le scommesse aveva spinto molti tifosi (e non) a dare fiducia alla squadra di Allegri puntando sulla clamorosa ‘remuntada' dei bianconeri.

Una pazzia. un modo per buttare soldi… dicevano alcuni, smentiti dall'evoluzione dell'incontro del Bernabeu. Mandzukic fa doppietta in meno di 40 minuti, Matuidi completa l'opera approfittando di un intervento maldestro di Claudio Bravo: il miracolo è servito, la ‘vecchia signora' ha rimesso il confronto in parità ed è pronta a fare all-in per strappare la qualificazione ai blancos, a casa loro.

La cattedrale del calcio madrileno è ammutolita, proprio non riesce ad accendersi in quella notte di Coppa che sembra foriera di brutte notizie… almeno fino al 93° quando – a una manciata di secondi dal triplice fischio che avrebbe portato i 22 in campo ai supplementari – l'arbitro Oliver non assegna il rigore decisivo al Real perché ritiene falloso l'intervento di Benatia su Lucas Vazquez. Che botta, anche per gli scomettitori.

E allora alcune agenzie hanno deciso di rimborsare una parte degli utenti che avevano scelto le quote offerte in tabellone: circa 1500 persone fino a poco prima della decisione del direttore di gara avevano in pugno una bolletta da un bel po' di quattrini. Per questa ragione Betfair ha scelto di restituire i soldi di tutte le prime scommesse effettuate sulla qualificazione della Juventus alla semifinale di Champions League.

"Una sorta di justicerefund dedicato a tutti i tifosi che ci hanno creduto fino all'ultimo minuto", così viene definita l'iniziativa. "La sfiga ci ha visto benissimo? Per chi ha giocato in singola il risultato esatto Real-Juve 0-3, arriva il rimborso Snai", è invece il testo di un messaggio spedito agli utenti attivi sulla piattaforma nell'occasione.