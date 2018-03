Adriano torna a far parlare di sé. Come spesso accaduto durante la sua travagliata carriera, le ultime notizie che lo riguardano non si riferiscono a performance in campo o all'ennesimo tentativo di ritorno in campo ma ad un improvviso ricovero in ospedale. L'ex Imperatore del calcio è finito infatti in clinica a Rio per un problema che lui stesso ha provveduto poi a spiegare in un video su Instagram. Per il classe 1982 si tratta di un brutto taglio alla mano, riportato in un "misterioso incidente"

Adriano ricoverato in ospedale, il video su Instagram

L'ex centravanti di Inter, Roma, Parma e Fiorentina ha postato sul suo profilo Instagram un video registrato direttamente dal letto di un ospedale privato di Rio. Il brasiliano ha mostrato a più riprese la sua mano sinistra vistosamente fasciata. Ecco allora la risposta alle domande dei tabloid brasiliani che si chiedevano i motivi del ricovero del centravanti, preoccupandosi ancora una volta per le sue condizioni di salute.

in foto: Adriano mostra la mano ferita su Instagram

Le condizioni di Adriano e perché è finito in ospedale

Adriano ha spiegato nel video di essere stato ricoverato per le conseguenze di un brutto taglio alla mano sinistra. Questo il risultato di un incidente che l'ex bomber della Seleçao ha raccontato così: "Ho avuto un incidente, e ho riportato un taglio. Mi hanno messo dei punti, ma questo ha fatto infiammare la ferita e come potete vedere la mia mano è gonfia. Il dottore, specialista in questo tipo di ferite mi ha detto di riaprire i punti per vedere cosa sta succedendo". Adriano ha poi cercato di tranquillizzare i suoi followers preoccupati dopo la notizia del suo ricovero: "Non è un grosso problema, va tutto bene". Il tutto senza fornire dettagli sull'incidente.

L'ex Imperatore e l'ennesimo tentativo di ritorno in campo

E pensare che solo pochi giorni fa il brasiliano era tornato in Italia, ad Appiano Gentile per salutare l'Inter. Festa grande per un calciatore che a 36 anni e dopo l'ultima parentesi nel 2016 al Miami United, sognava il ritorno in campo (l'ennesimo). A tal proposito nei mesi scorsi, il ragazzo aveva annunciato il suo ritorno agli allenamenti, con l'aiuto del Flamengo che aveva studiato per lui un piano di recupero fisico e psicologico. Un tentativo però che per i tabloid brasiliani si sarebbe già rivelato vano.