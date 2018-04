Asamoah lascerà la Juventus al termine della stagione. Il giocatore ghanese ha rifiutato nei mesi scorsi tutte le proposte di rinnovo e ha deciso di cambiare aria, forse perché ha bisogno di nuovi stimoli. Si era parlato di sondaggi nei suoi confronti anche di Napoli e Roma, ma il suo futuro sarà a Milano. L’Inter è la squadra che si è mossa prima e lo ha fatto meglio del Milan, che dopo aver bloccato per la prossima stagione due giocatori in scadenza di contratto (Reina e Strinic) aveva cercato di prendere anche lo juventino. L’accordo tra il jolly di Allegri e l’Inter c’è, manca solo la firma.

In questa stagione Asamoah è diventato un giocatore nuovamente importante per la Juventus. Allegri ha lavorato, e bene, su di lui e gli ha dato sempre più spazio, complice anche l’annata negativa di Alex Sandro. ‘Asabob’ ha giocato già 24 partite ed è stato titolare anche in incontri importanti, ultimo quello con il Napoli. Dunque non più una riserva di lusso ma una sorta di dodicesimo o tredicesimo titolare. Nonostante ciò però il giocatore ha deciso di salutare tutti al termine della stagione.

L’Inter, che come il Milan sta cercando giocatori a costo zero, si è mossa con anticipo e avrebbe fatto un’offerta molto importante al ghanese, che va verso i trent’anni. Per Asamoah è pronto un contratto di tre anni a 3,5 milioni netti a stagione. Insomma un’offerta davvero notevole, a cui si aggiunge la certezza di giocare le coppe europee, magari pure la Champions. Il Milan si è inserito ci ha provato, ma non sarebbe riuscito a convincerlo.

La Juventus lo sostituirà molto probabilmente con Spinazzola, che rientrerà alla base dopo i due anni di prestito all’Atalanta. L’esterno umbro lo scorso anno è stato fenomenale, quest’anno non ha mantenuto lo stesso livello, però è giovane e Allegri lavorandoci può farlo crescere tantissimo. Da capire se rimarrà Alex Sandro, che già la scorsa estate manifestò voglia d’addio.