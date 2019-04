L'ex capitano del Celtic Glasgow, Billy McNeill, è morto all'età di 79 anni e la società scozzese ne piange la scomparsa. La notizia è stata data dalla sua famiglia oggi sul sito del Cetic ricordando la figura di McNeill, che ha trascorso tutta la sua carriera da calciatore con i biancoverdi, che ha seguito anche dopo aver appeso le scarpette al chiodo, prima da allenatore e poi da osservatore esterno.

La finale in Coppa Campioni contro l'Inter

Nel mondo del Celtic Billy MCNeill era una autentica leggenda, lo storico capitano in campo quando i ‘Leoni di Lisbona‘ hanno conquistato nel 1967 la Coppa dei Campioni, la prima per una squadra del Regno Unito, quando conquistarono il trofeo a discapito dell'Inter di Herrera. Il successo arrivò all'Estadio Nacional di Lisbona, quando il 25 maggio di quell'anno, l'Inter fu sconfitta in finale 2-1.

Il cordoglio dei familiari e del club

"È con grande tristezza che annunciamo la morte di nostro padre Billy McNeill", fanno sapere i figli sul sito ufficiale del club che ha poi continuato: "È scomparso circondato dalla sua famiglia e dai suoi cari; ha sofferto di demenza per diversi anni e ha combattuto con coraggio fino alla fine, mostrando la forza e la fortezza che ha sempre caratterizzato tutta la vita".

I successi da calciatore

Nato a Bellshill, nel North Lanarkshire, McNeill è entrato a far parte del Celtic sin da giovanissimo e ha fatto il suo debutto il 23 agosto 1958. Ha ottenuto più di 800 presenze in seguito, e tra i suoi molti successi in carriera c'è il gol vittoria nella finale della Coppa Scozzese del 1965, che mise fine ad una astinenza di otto anni per il Celtic. Ha anche trovato la rete nelle finali del 1969 e del 1972. La finale di Coppa dei Campioni del 1967 fu l'apice, arrivando nella stessa stagione in cui il Celtic vinse una tripletta nazionale. Fu sconfitto tre anni dopo, quando il Feyenoord batté il Celtic a Milano dopo i supplementari.

I successi da allenatore

McNeill si è distinto anche da allenatore del Celtic dove si accomodò in panchina nel 1983, assicurandosi la promozione del massimo campionato inglese nel suo secondo anno. Vinse un campionato e conquistò la Coppa scozzese nella stagione centenaria del club, nel 1987-88 per poi trionfare di nuovo in Coppa di Scozia nel 1989. Sette anni dopo aver lasciato la panchina del Celtic, arrivò il suo ultimo successo con l' Hibernian nel 1998.