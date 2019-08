Non ci dovrebbero essere più ripercussioni extracalcistiche per Neymar che potrà così concentrarsi sul proprio futuro professionale visti gli attriti con il Psg e le notizie di calciomercato che lo vedono possibile protagonista nelle ultime settimane per i trasferimenti. La giustizia brasiliana ha archiviato le indagini contro il brasiliano avviate dopo la denuncia di abuso sessuale presentata dalla modella Najla Trinidade.

Archiviazione per il caso di stupro

La giudice Ana Paula Vieira de Moraes, del Forum sulla violenza domestica, familiare e contro la donna, ha infatti sospeso il procedimento accettando le richieste della procura di San Paolo, secondo cui non esistono indizi che permettano di stabilire che il delitto sia effettivamente avvenuto. "Abbiamo deciso di archiviare il fascicolo del processo per non avere prove sufficienti, ma ciò non significa l'assoluzione poiché esiste la possibilità di riaprire la causa", ha spiegata Flavia Merlini, una dei pubblici ministero che ha seguito il caso.

Cos'era successo secondo l'accusa

Secondo la sua ricostruzione mossa dall'accusa, Neymar avrebbe violentato la modella da ubriaco in hotel. Ma il video che proverebbe lo stupro non è stati trovato e l'ex Barcellona ha sempre respinto al mittente tutte le accuse, pubblicando su Instagram – all'indomani della diffusione della notizia – i messaggi di WhatsApp scambiati con la ragazza.

Le indagini e la mancanza di prove

In questi mesi di inchiesta, la Procura aveva chiesto anche i fascicoli per altre indagini, quella per estorsione, legato al presunto furto che avrebbe subito la stessa Najila Trindade e che riguardava il famoso video di alcuni minuti sul quale la modella puntava per accusare Neymar, poi sparito secondo la versione della donna. Anche la polizia civile non aveva riscontrato alcun crimine nel comportamento del giocatore e aveva deciso di non perseguirlo.