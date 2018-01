Non ci sono ancora molte notizie, ma è certo che un tifoso dell'Atletico Madrid è stato accoltellato, in maniera grave, prima della partita con il Siviglia. Il tifoso ha ventidue anni e ha riportato delle ferite alla coscia, alla schiena e a un braccio. Il tifoso è stato prontamente soccorso nei pressi dello stadio dell'Atletico, il Wanda Metropolitano.

Tifoso dell'Atletico ferito.

Il calcio purtroppo torna a vivere serate di terrore. Prima del match dei quarti di Coppa del Re al Wanda Metropolitano tra l'Atletico del ‘Cholo' Simeone e il Siviglia di Montella un tifoso della squadra di casa è stato accoltellato. Le sue condizioni sono gravi. Secondo le prime informazioni ci sarebbe stata una rissa nel bar ‘Zapatones', luogo abituale di ritrovo per i tifosi dell'Atletico.

La storica rivalità tra i tifosi di Atletico e Siviglia.

Il tifoso colpito aveva una maglietta del ‘Frente Atletico', uno dei gruppi più caldi della tifoseria della squadra di Madrid, ed è stato immediatamente trasferito all'ospedale de La Paz con diverse ferite. La polizia ha recintato la zona e suppone che questo agguato sia stato prodotto da un raid avvenuto nell'Avenida de Niza. Non è la prima volta che accadono incidenti tra le tifoserie dell'Atletico e del Siviglia, storicamente divise per ideologia.

Atletico battuto dal Siviglia.

Il Siviglia, che in campionato con Montella ha perso due partite su due, in rimonta è riuscito a vincere 2-1 al ‘Wanda Metropolitano'. L'Atletico era passato in vantaggio con Diego Costa al 73′. Un'autorete di Theo Hernandez ha rimesso in parità l'incontro, che nel finale è stato deciso da un gol di Correa. Tra una settimana si disputerà la gara di ritorno. Montella può respirare e vede le semifinali di Coppa del Re.