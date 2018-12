Il Napoli sfonda a Cagliari al 90′, in occasione dell'ultimo assalto alla porta di Cragno e con Milik rinvia la festa d'Inverno della Juventus che era pronta a laurearsi regina con tre turni d'anticipo. Una novena per Carlo Ancelotti in una partita più che complicata che ha visto il Napoli spesso in difficoltà soprattutto nel primo tempo. Ospina si è immolato in un paio di occasioni tenendo il risultato sullo zero a zero mentre gli azzurri sono riusciti a produrre il proprio gioco solo nella ripresa.

Quando Ancelotti ha provato il tutto per tutto nel finale inserendo anche Mertens e con Milik che al 91′ trova il modo di superare Cragno per il successo.

Obiettivo vincere a Cagliari

L'obiettivo è di non perdere le distanze dalla Juventus che è riuscita a vincere anche l'ultimo derby contro il Torino e che si è riportata a +11. Contro il Cagliari, in trasferta, il Napoli deve far dimenticare subito l'esclusione dalla Champions League per riportarsi in linea di galleggiamento in campionato. Per farlo, Ancelotti ha mischiato un po' le carte a disposizione, provando a fare un turn over costruttivo.

Farago e Farias esaltano Ospina

Il primo brivido però è dei padroni di casa dopo nemmeno un quarto d'ora di gioco: Paolo Farago riesce a raggiungere rapidamente il rimbalzo e calcia sulla destra dove Ospina con un intervento miracoloso respinge il tiro. Il Napoli fatica a costruire gioco, soprattutto in mediana non trovando continuità nella partita, senza mettere in difficoltà la difesa sarda. Il finale di tempo vede ancora il Cagliari premere sull'acceleratore, cercando di trovare il break decisivo. Diego Farias aggancia il passaggio e scatta in area liberandosi dalla morsa della difesa partenopea. Ma davanti a Ospina si fa ipnotizzare: la sua conclusione è indirizzata nel sette di sinistra ma David Ospina si supera togliendo la palla dalla propria porta.

Reazione Napoli, Ruiz e doppio Milik

L'inizio di ripresa è completamente differente: il Napoli parte fortissimo e con maggiore determinazione. Prima ci prova Fabian Ruiz, poi ecco finalmente Milik a farsi pericoloso con un tiro improvviso che di poco non trova la porta di Cragno. Nei primi 15 minuti della ripresa il Cagliari non riesce a uscire dalla propria metà campo. Ancelotti ci prova e fa sul serio: al 60′ aumenta il potenziale offensivo: dentro anche Mertens a dare man forte a Milik che al 65′ colpisce una clamorosa traversa con Cragno che riesce poi a evitare la capitolazione.

Milik nel recupero, il Napoi sfonda

La gara si infiamma, il Cagliari prepara la reazione grazie a Farias che si ripresenta ancora un volta pericolosamente in area Napoli: il colpo di testa però è impreciso e supera la porta partenopea. La contro risposta azzurra è immediata: Zielinski ci prova dalla distanza ma sfiora solamente il palo di Cragno. Ma l'ultima emozione arriva a tempo oramai scaduto qando tutti pensano ad un pareggio: ci pensa Milik a rompere gli equilibri.