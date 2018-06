Lontano da tutto e da tutti. Loris Karius s'è lasciato il mondo alle spalle, ha fatto i bagagli ed è volato laddove – demoni interiori a parte – nulla può inseguirlo: né gli sfotto' dei tifosi, né le chiacchiere di mercato, né i titoli dei giornali e nemmeno le voci su una prestazione da dimenticare nella finale di Champions con il Real Madrid. Due papere clamorose (l'una du Benzema, l'altra su Bale) hanno spianato la strada alla vittoria della terza coppa consecutiva dei blancos e lasciato il portiere tedesco in una valle di lacrime e rimpianti. Ecco, da quella valle di tristezza infinita l'estremo difensore dei Reds ne è uscito prenotando il volo verso Bora Bora perché tra l'azzurro del cielo, fra le conchiglie e il sale, può ritrovare sé stesso e liberare il proprio cuore.

La nuova fiamma e la fuga d'amore. Laggiù, in quel paradiso della Polinesia francese si rimetterà in sesto e avrà la possibilità di riposare… come raccomandato anche dai medici che all'ospedale Mass General di Boston gli hanno diagnosticato la commozione cerebrale che avrebbe condizionato in negativo il suo rendimento a Kiev. La domanda sorge spontanea: con chi s'è recato a Bora Bora? C'è andato da solo oppure in compagnia? In base a quanto raccolto dal quotidiano tedesco, Bild, Karius sarebbe in compagnia della nuova fiamma: Daniella Grace, attrice e modella 27enne che le pagine del gossip hanno già conosciuto per un flirt con Cristiano Ronaldo.

Il dettaglio che non è sfuggito. Dopo la tremenda mazzata presa a Kiev (Grace era nello stadio ucraino per seguire il match), Loris Karius ha chiesto scusa a tutti e poi s'è eclissato, lasciando perdere ogni traccia di sé perfino sui social network. Un particolare però non è sfuggito ai media ed ha rappresentato la prova della vacanza tra coccole e baci con la bella Daniella: nelle foto pubblicate dalla donna su Instagram si scorgono solo le mani e i piedi del suo accompagnatore e alcune foto con il cane di Karius. Facile, facile trarre conclusioni… con la coppia che avrebbe scelto un albergo da 1800 euro a notte per il soggiorno romantico.

Magre, alte, bionde, affascinanti e dallo sguardo magnetico. Nella vita da bomber di Loris Karius, apprezzato dal gentil sesso per il fisico da fotomodello, s'è spazio per l'ennesima conquista che fa di lui un conquistatore, il più classico uomo che non deve chiedere mai. Del resto, basta dare un'occhiata all'album delle relazioni (più o meno brevi, più o meno lunghe) avute in questi mesi con modelle bellissime come Pamela Reif, Annelie Alpert e – ultima in ordine di tempo – Ianthe Rose.