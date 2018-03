Cristiano Ronaldo ha una fame di successi, di trofei e di gol ampiamente fuori dal comune. Anche un’amichevole giocata a fine marzo con la nazionale diventa un grande terreno di caccia. La partita disputata venerdì scorso tra i campioni d’Europa e l’Egitto senza dubbio non la dimenticheranno tanto i protagonisti in campo, sugli spalti e davanti alla tv. L’ennesima prodezza di Salah sembra regalare un pesante successo agli egiziani, ma CR7 non ci sta, pareggia al 93’ e segna il gol della vittoria al 96’, finisce 2-1, il Portogallo vince e Ronaldo incrementa il suo bottino con la nazionale.

81 gol in nazionale per CR7

Cristiano Ronaldo con la doppietta all’Egitto, oltre ad aver reso più che esaltante il suo 2018 (23 gol dall’inizio dell’anno), è salito a quota 81 gol in nazionale in 148 partite. Il portoghese è salito al terzo posto all time dei massimi goleador mondiali di tutti i tempi. Ronaldo ha superato in un solo colpo il giapponese Kunishige Kamamoto, che giocò negli anni ’60 e ’70, e Godfrey Chitalu, che qualche anno fa ha avuto grande notorietà dopo la querelle sul record di goal in una singola stagione con Messi.

CR7 dietro Puskas e Ali Daei

Ronaldo è salito al terzo posto all time di questa speciale classifica e adesso ha la possibilità di conquistare anche il secondo posto, occupato dal leggendario Ferenc Puskas, giocatore ungherese che giocò per tanti anni con il Real Madrid. Puskas segnò con la nazionale dell’Ungheria 84 reti. Dunque servono quattro reti a CR7 per superarlo. Il primato appartiene all’iraniano Ali Daei, che tra il 1993 e il 2006 ha segnato la bellezza di 104 gol con la maglia della nazionale. Il primo posto è molto lontano, ma ottenerlo non sembra impossibile.

Messi e Gigi Riva

Tra i giocatori in attività i primi della lista, dopo Cristiano Ronaldo, sono Leo Messi e David Villa. Il numero 10 dell’Argentina è 19esimo con 61 gol segnati, mentre l’ex Barcellona ne ha segnati 59 con la maglia della nazionale spagnola. Il miglior bomber di sempre dell’Italia è Gigi Riva, autore di 35 reti (in sole 42 partite) è 70esimo in classifica.