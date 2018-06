Il calciomercato a volte offre delle storie e delle proposte molto curiose, come quella dell’US Castetis-Gouze che con una trovata si è preso la copertina. Il club, che gioca tra i dilettanti, ha contattato il trequartista Hatem Ben Arfa, tramite il suo agente, e gli ha fatto un’offerta molto particolare: 800 euro al mese, una serie di bonus per ogni gol e ogni assist e un’auto, che non è detto parta. Chissà se il calciatore, che ha chiuso la sua esperienza con il Psg, avrà sorriso quando ha ricevuto questa proposta.

Per un giocatore abituato a caviale e champagne, perché nelle ultime due stagioni ha guadagnato quasi cinquecentomila euro al mese, l’offerta dell’US Castetis-Gouze è davvero particolare In pratica viene offerto a Ben Arfa uno stipendio molto basso, con una serie di bonus per gol, assist e cartellino rossi provocati, più un paio di extra: un auto che non sempre riesce a partire e un’abitazione in un oratorio. Ma soprattutto gli verranno fatte tante coccole al termine di ogni allenamento. In un documento di otto pagine la società a Ben Arfa garantisce:

Un salario mensile netto astronomico di 800 euro, più bonus di 20 euro per ogni gol segnato, di 25 per ogni passaggio decisivo (è così bello far segnare) e di 30 euro per ogni cartellino rosso. Una casa all’interno di un oratorio (con tutti i comfort), un’auto che non ha la certezza di partire (ma vi via in discesa) e tutto l’amore che gli è mancato al Psg. Gli verrà ripetuto tutti i giorni che lui è il migliore, che la sua carriera non è finita, mentre ogni seduta d’allenamento si concluderà con coccole e relax.

Probabilmente rifiuterà Ben Arfa. Lui è abituato a palcoscenici ben più importanti del Campionato Dilettanti ed è a caccia di una squadra importante. Nel suo passato, oltre al Psg, ci sono il Lione, il Marsiglia e le esperienze inglesi con Hull City e Newcastle.