Una multinazionale del calciomercato. Il Manchester City ha messo mano al portafoglio e si è confermato un club dal budget enorme, spropositato soprattutto se messo a confronto con quello di altre realtà come le società italiane. In totale, a fine di questa sessione la spesa ammonta alla straordinaria cifra di oltre 460 milioni di sterline (oltre 800 milioni di euro) per soddisfare le esigenze di Pep Guardiola a Manchester per il secondo anno. Nessun altra realtà calcistica ha investito così tanto e adesso è obbligatorio vincere qualcosa di importante.

In Premier il Manchester City sta rispettando le aspettative: è primo, indiscusso, mostrando una forza e una affidabilità sia tecnica che tattica che in Inghilterra non ha pari. Tanto da gestire il primato senza alcun affanno ma è in Europa che sarà fondamentale riuscire a fare la differenza, sul palcoscenico della Champions League.

Laporte, il giocatore più pagato nella storia del club.

Le spese in difesa.

Se si entra nel merito, il City non solo non ha mai badato a spese ma si è anche fregiato di aver pagato alcuni acquisti come mai prima. Come nel caso di Aymeric Laporte l'acquisto più caro nella storia della società. Per il difensore francese, classe 1994, all'Athletic Bilbao sono andati 57 milioni di sterline, pari a 65 milioni di euro. Poco più di quelli spesi per il difensore del Tottenham Kyle Walker, classe 1990: 52 milioni di sterline.

in foto: Claudio Bravo, portiere pagato 14 milioni al Barcellona

Tris di portieri.

Per il portiere brasiliano di 24 anni Ederson sono andati al Benfica 34.7 milioni di sterline. 14 milioni anche per Claudio Bravo, il portiere 34enne del Barcellona. Preso anche il portiere 25enne argentino Geronimo Rulli per 4.2 milioni dal Deportivo Maldonado.

I signori 50 milioni di sterline.

Dall'Everton è arrivato il difensore inglese John Stones, classe 1994, per 50 milioni di sterline. Il difensore francese Benjamin Mendy, classe 1994, è stato acquistato dal Monaco per 50 milioni di sterline. Per il brasiliano di 26 anni Danilo il club inglese ha versato 26 milioni di sterline nelle casse Real Madrid.

in foto: Danilo, 26 milioni al Real Madrid

Gli investimenti meno cari.

Al Vasco da Gama per il giovane brasiliano Douglas Luiz (1998) sono andati 10.5 milioni di sterline. 1.7 milioni di sterline all'UFA per l'ucraino classe 1996 Oleks Zinchenko e altri 200.000 sterline sono stati versati al Gimnàstic Tarragona per il difensore spagnolo Pablo Marí Villar.

A centrocampo, oltre 80 milioni complessivi.

Da Silva a Ili.

Il centrocampista portoghese, classe 1994, Bernardo Silva è arrivato dal Monaco per 42 milioni di sterline. Il centrocampista tedesco Ilkay Gundogan (classe 1990) dal Borussia Dortmund al City per 25 milioni di sterline. Sono serviti 4.4 milioni per trasferire il diciottenne Luka Ili dal Red Star Belgrade.

in foto: Leroy Sane pagato 42 milioni di sterline

100 milioni in attacco.

I 5 acquisti di Pep.

L'attaccante tedesco Leroy Sane, classe 1996, dallo Shalke acquistato per 42 milioni di sterline. Dal Palmeiras l'attaccante classe 1997, Gabriel Jesus per 27 milioni di sterline. Dal Siviglia arriva l'attaccante 31enne Manuel Agudo Durán, meglio conosciuto come Nolito, acquistato per 14 milioni di sterline. All'Atletico sono bastati 5 milioni di sterline per l'attacnte classe 1996 Marlos Moreno. L'attaccante nigeriano Kayode (1993) acquistato per 3.4 milioni dall'Austria-Vienna.