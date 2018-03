Con i suoi dribbling e le sue giocate, ha spesso e volentieri in carriera "ubriacato" gli avversari. E Andres Iniesta di vini se ne intende eccome, essendo anche proprietario di un'azienda vinicola, la Bodega Iniesta, con sede a Manchuela nei pressi di Albacete. E proprio facendo leva su quella che è la seconda attività del campione del Barcellona e della nazionale spagnola, i cinesi del Tianjin Quanjian sono pronti a mettere sul piatto (e sul bicchiere, verrebbe da dire) un'offerta assai curiosa. Un contratto per il giocatore da 35 milioni di euro l'anno, e la possibilità di comprare due milioni delle sue bottiglie di vino.

Il Tianjin Quanjian di Paulo Sousa pronto a tutto pur di acquistare Iniesta

Nonostante il contratto praticamente a vita con il Barcellona, club di cui è la bandiera, Iniesta è finito nel mirino del ricchissimo club cinese. Mister Paulo Sousa, ex della Fiorentina, vuole a tutti i costi "Don Andres" e a tal proposito ha spinto la sua dirigenza a non badare a spese per il centrocampista. Quest'ultimo dal canto suo ha sempre risposto "picche" intenzionato a chiudere in bellezza la sua carriera dove è iniziata, ovvero al Camp Nou.

L'offerta dei cinesi, 35 milioni di euro e 2 milioni di bottiglie del vino di Iniesta

Attenzione però all'ultima offerta del Tianjin, a dir poco curiosa. Secondo quanto riportato dal The Sun, oltre ai 35 milioni di euro di ingaggio cash proposti al classe 1984 (attualmente ne percepisce 8 milioni dai blaugrana), c'è anche un'altra clamorosa iniziativa dei cinesi. Questi ultimi infatti pur di strappare il sì di Iniesta sarebbero pronti ad acquistare 2 milioni di bottiglie di vino dell'azienda vinicola di proprietà del campione, fondata nel 2010.

La clausola vino e il possibile guadagno del centrocampista

Una sorta di "clausola vino" che dunque in caso di risposta affermativa, farebbe schizzare al cielo gli utili dell'azienda di Iniesta con tanto di notevole pubblicità. E il tabloid inglese ha provato anche a fare i conti in tasca al calciatore: la bottiglia di vino meno costosa prodotta da Iniesta, costa circa 4.90 euro. Se il calciatore dunque dovesse firmare e venderne ai cinesi 2.000.000, incasserebbe 9.800.000 milioni di euro. Non proprio noccioline, ma una "liquidità" importante.