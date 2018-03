Sergej Milinkovic-Savic vale almeno 150 milioni di euro. Questo è il prezzo fissato da Lotito, presidente della Lazio che ha blindato il proprio gioiello fino al 2022 e che quindi può dettare le regole del gioco. Un gioco che potrebbe intrattenere molti la prossima estate quando si aprirà il mercato e il centrocampista della Lazio diverrà a tutti gli effetti uno dei giocatori più cercati dai grandi club. Che già si stanno muovendo a riguardo.

Il fiuto di Igli Tare

Un talento che è stato acquistato dalla Lazio senza spese eccessive, grazie alle capacità di Igli Tare sempre più bravo nello scovare giovani promesse che si trasformano in solide realtà sul campo. Come Milinkovic, oggi 23enne in rampa di lancio, che si è confermato leader della squadra di Simone Inzaghi a tal punto da invogliare i migliori club d'Europa ad interessarsi a lui.

Le pretendenti e Sergej

Il tris di top club

I nomi sono di primissima fascia visto che ci sono le due realtà di Manchester sulle sue tracce insieme al Paris Saint-Germain e al Real Madrid. Insomma, a Claudio Lotito luccicano gli occhi perché quando il patron celeste sente profumo di affari, spesso e volentieri li porta a segno alle sue condizioni.

Stessa tecnica usata per Keita

L'ultimo colpo è stato Keita al Monaco, dopo una lenta ma precisa manovra per aumentarne il valore del cartellino scatenando una prima asta tra Juventus e Inter per poi lasciare campo libero alla società francese per la soddisfazione di tutte le parti in gioco. La stessa tatticas che potrebbe venire utilizzata per Milinkovic, arrivato per poco più di 10 milioni di euro e oggi valutato almeno 70.

Il tesoretto di Lotito

Base d'asta, 70 milioni

Una cifra che Lotito considera comunque di partenza. Se i nomi di chi richiede il centrocampista sono United, Psg e Real è evidente che i club interessati possano spendere di più, molto di più. 70 milioni sono solo la base sulla quale tessere qualcosa di concreto. Senza fretta e senza impegno alcuno visto che il contratto appena rinnovato fino al 2022 mette la Lazio in una posizione di assoluta forza.

Rinnovo, bilancio, plusvalenze

L'idea di Lotito però è quella che il cartellino di Milinkovic-Savic – anche per il peso specifico che ha nel progetto di Inzaghi – sia almeno il doppio del valore stimato oggi. Cioè, 150 milioni di euro. Una esagerazione? Forse, ma Lotito i conti li ha sempre saputi fare benissimo. Il bilancio è sano, con un utile di quasi 12 milioni di euro il 30 giugno 2017 e si appresta a migliorare i suoi conti per le cessioni di Biglia, Keita e Hoedt formalizzate l’estate scorsa e capaci di produrre plusvalenze per ulteriori 60 milioni.