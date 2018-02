Il bulgaro Valeri Bojinov ha firmato per il Rijeka, club che ha sfidato il Milan in Europa League. L’attaccante trentunenne, che ha avuto un lungo passato in Serie A, dopo essersi svincolato dal Losanna ha trovato un accordo con il club croato, che nel mercato di gennaio ha perso alcuni giocatori e prova così a rinforzare la rosa. Bojinov ha firmato un contratto fino a giugno, di fatto di meno di cinque mesi, ma è stata inserita una clausola che permette al club di prolungare il contratto per altri due anni. Il Rijeka sarà la quattordicesima squadra in carriera per Bojinov.

L’esordio con il Lecce, Fiorentina e Juventus

Il bulgaro è un enfant prodige e già a dodici anni gioca a Malta. Pantaleo Corvino lo porta al Lecce, con cui esordisce in Serie A quando non ha ancora sedici anni. Veste la maglia giallorossa per quasi quattro stagioni. Passa nel mercato di gennaio del 2005 alla Fiorentina, con cui gioco un anno e mezzo prima di lasciare perché chiuso da Luca Toni. La Juventus che deve giocare in Serie B e ha perso un po’ di giocatori ha bisogno di allargare la sua rosa e lo preleva nel 2006, gioca 18 partite e segna 5 gol con i bianconeri.

Il City, il Parma e la Cina

Alla Juve dura poco, perché dopo un anno viene ceduto al Manchester City. La sua avventura inizia male, un infortunio serio lo tiene fermo a lungo, il City non è quello di adesso, cambia un paio di volte e allenatore e decide di cederlo. Bojinov torna in Serie A, dove gioca per due anni con il Parma. Dopo gli anni in gialloblu non trova pace. Sei mesi allo Sporting Lisbona, gioca anche in Champions, poi sei mesi al Lecce. Lo stesso lasso di tempo lo passa con il Verona e il Vicenza. Per un paio di mesi torna allo Sporting, poi torna in patria e si comporta bene con il Levski Sofia. Un anno con la Ternana e uno con il Partizan Belgrado, prima di finire in Cina, altri sei mesi, con il Meizhou Kejia. Dopo il Losanna, il Rijeka, per una carriera lunga e con quattordici maglie diverse.