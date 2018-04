La Spal sta disputando un campionato gagliardo dopo tantissimi anni di assenza dalla Serie A, 49 per la precisione, e grazie agli ultimi risultati potrebbe riuscire anche a fare il miracolo e rimanere nel massimo torneo calcistico calcistico italiano. Il club di Ferrara, però, in quest'annata storica vanta un record non proprio invidiabile: i biancazzurri di Leonardo Semplici si sono visti fischiare contro ben 12 calci di rigore. Si tratta di un numero che colpisce soprattutto pensando che il record nei tornei a 20 squadre è di 13 rigori ed è riconducibile all’Atalanta nella stagione 2006/2007. Se a sfavore ne sono stati assegnati una dozzina, quelli pro Spal sono soltanto 4 e l'ultimo risale al 6 gennaio contro la Lazio.

Nonostante i tanti penalty subiti, che in alcuni casi si sono rivelati errori da parte degli arbitri, la Spal potrebbe un'impresa incredibile a fine anno se dovesse centrare la permanenza e scrivere una chiusa di stagione a lieto fine il prossimo 20 maggio. Walter Mattioli, presidente del club, ha fatto sapere che non starà a guadare in silenzio e su farà sentire nelle sedi opportune: "Ci faremo sentire ancora una volta in Lega".

I 16 rigori del Lecce nel 2000/2001: Serie A a 18 squadre

Siamo di fronte a numeri lontani dai 16 rigori del Lecce del 2000/2001, quando la Serie A all’epoca era composta da 18 squadre. Tornando alla Dea nell'annata post Calciopoli, nonostante i tanti penalty a sfavore, sfiorò l’Europa chiudendo all’ottavo posto e rinunciando a disputare l’Intertoto mentre il Lecce di Alberto Cavasin si salvò all’ultima giornata grazie alla classifica avulsa assieme al Verona a danno della Reggina.

Semplici: Crediamo nella salvezza

Dopo il pareggio contro l’Atalanta, Leonardo Semplici ha parlato dell’ottima prestazione dei suoi contro la Dea e del modo in cui la squadra sta combattendo per provare a raggiungere la salvezza: