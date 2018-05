C'è aria di cambiamenti in casa Juventus e alcuni potrebbero riguardare anche i top player in bianconero, come oggetto di mercato della prossima estate. Non è ancora finita la stagione che già le prime voci circolano sui campioni di Allegri. Illazioni, speculazioni, verità. Tutto si mischia, ma c'è da credere che Paratici e Marotta dovranno muoversi subito per anticipare eventuali dispiaceri di mercato.

L'ultimo gossip riguarda la Joya argentina, Paulo Dybala che sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco, fresco eliminato come la Juventus, dalla Champions League tra le polemiche contro il Real Madrid. In Baviera sembrano sicuri: il dopo Lewandowski sarà la Joya bianconera.

Non è un mistero che Paulo Dybala sia da tempo un elemento di mercato ‘sensibile' e che piace moltissimo a mezza Europa che aveva già provato a cercarlo in passato. Soprattutto i top team di sempre, dal Barcellona alle squadre inglesi tutte in fila a capire dalla Juventus se ci fossero margini di trattativa. Per il momento no.

L'effetto domino in attacco

Ma adesso è sceso in campo anche il Bayern campione di Germania. E proprio dalla Germania sembra che faccia sul serio: secondo la Bild, il Bayern infatti, sarebbe pronto a mettere sul piatto 100 milioni di euro per Dybala. Il quotidiano tedesco è sicuro della trattativa e conferma che l'attaccante argentino sarebbe disposto ad ascoltare l'offerta e valutare l'addio alla Juventus.

Con Lewandowski che da tempo è nel mirino del Real Madrid e di altri club inglesi, in Baviera sarebbero dunque subito corsi ai ripari. Per la Juventus una brutta notizia, ma anche una opportunità economica interessante. Al netto di cosa accadrà da un punto di vista tecnico (se Allegri resterà o no), attorno a Paulo Dybala potrebbe scatenarsi un'asta al rialzo. E con Lewandowski che avrebbe chiesto la cessione e di cambiare campionato, l'effetto domino in attacco potrebbe riservare diversi colpi a sorpresa.