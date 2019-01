Il goal e Sergio Ramos hanno un legame davvero stretto. Il capitano del Real Madrid ieri sera, durante la gara di Copa del Rey contro il Leganes vinta per 3-0, ha realizzato la sua rete numero 100 in carriera: il calcio di rigore segnato ha permesso al difensore di mettere a segno il suo 80° gol con il Madrid, dopo i tre con il Siviglia e i 17 per la Spagna. Ramos ha celebrato l'obiettivo "100" dopo aver segnato il suo 99° goal nel Mondiale per Club ad Abu Dhabi ma questo ennesimo, straordinario, traguardo non poteva che arrivare al Santiago Bernabéu.

La prima volta che Ramos ha festeggiato un goal era il 16 settembre 2004, trovando la rete in una partita di Coppa Uefa del Siviglia, vinta per 2-0 contro la squadra portoghese del Nacional; mentre la sua prima volta nel tabellino dei marcatori con la maglia del Real Madrid risale al 6 dicembre 2005 contro l'Olympiakos in Champions League. Poco prima, il 12 ottobre, aveva festeggiato i suoi primi due goal con la Spagna nello 0-6 contro il San Marino.

Il nome di Sergio Ramos entra a far parte di una lista importante, ovvero quella dei difensori che hanno infranto la barriera dei 100 goal: questo elenco è guidato da Ronald Koeman, con 193 reti, e Daniel Alberto Passarella, con 134. I goal che vengono ricordati di più sono quelli due nelle finali di Champions League contro l'Atletico Madrid: quello al 93′ a Lisbona, che ha aperto la strada alla Decima, e quello nella finale di Milano due anni dopo.

I 100 gol di Ramos sono distribuiti così: 59 in Liga (58 con il Real Madrid), cinque in Copa del Rey, 11 in Champions League, uno in Europa League con il Siviglia, sette nelle varie Supercoppa e Mondiale per Club e 17 con la Spagna (cinque in amichevole, cinque nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo, quattro agli Europei e tre Nations League).

In questa stagione il conto delle reti del capitano dei blancos è arrivato a 7, più 4 con la selezione spagnola e, compreso quello realizzato al Leganés, sei sono arrivati ​​dal dischetto. La partenza di Cristiano Ronaldo Madrid ha reso Ramos il primo rigorista e la sua efficacia dagli 11 metri, finora, è del 100%. Queste sette reti portano l'andaluso a soli tre goal dalla sua migliore stagione realizzativa: nella stagione 2016/2017 Sergio Ramos chiuse a 10 realizzazioni. Il Malaga è la squadra a cui ha segnato di più (cinque gol in 19 partite) e in questa lista c'è anche il Barcellona: quattro su 29 gare. Insomma, un bilancio davvero importante per un difensore centrale che non gode di grandi referenze in una buona fetta della critica calcistica italiana ed europea.