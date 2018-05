Il giudice sportivo ha reso note le sue decisioni in merito alla 36a Giornata di Serie A. Gli squalificati sono otto. Il difensore del Genoa Zukanovic è l’unico punito con due turni di stop, curiosamente il giocatore sloveno era in panchina al momento del cartellino rosso. Ha subito un turno di squalifica invece il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, che dovrà pagare anche un’ammenda di 10 mila euro per aver rivolto a un assistente espressioni offensive nei confronti del Var.

Due turni a Zukanovic

Il difensore del Genoa Ervin Zukanovic era in panchina nel match con la Fiorentina ma è stato espulso e ha avuto due turni di squalifica: “Per avere, al 38’ del secondo tempo, alzandosi dalla panchina ed entrando indebitamente sul terreno di giuoco, rivolto al direttore di gara un’espressione gravemente irriguardosa”. Nel prossimo match di campionato i rossoblu non disporranno nemmeno di Pandev, espulso nel corso dell’incontro. Hanno subito un turno di squalifica anche Luis Felipe della Lazio, Cuadrado della Juventus, Peluso del Sassuolo, Vicari della Spal, Fofana dell’Udinese i calciatori del Chievo Bani e Radovanovic.

Stop per Gasperini

Gasperini è stato squalificato per una giornata e non sarà in panchina nello spareggio per l’Europa League con il Milan. Sulla panchina della Dea ci sarà Gritti perché l’ex tecnico genoano al termine del match di campionato con la Lazio: “Nel recinto di gioco, rivolto a un assistente espressioni gravemente offensive nei confronti del Var”. La recidività produce anche un’ammenda di 10.000 euro. Tre società di Serie A hanno ricevuto delle ammende. Quella più pesante l’ha ricevuta il Genoa: “Per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di gioco, all’indirizzo della terna arbitrale nonché dei tesserati della squadra avversaria oggetti di varia natura”. Multate anche il Napoli (2.000) e l’Inter (3.000 per i cori contro il tecnico in seconda dell’Udinese, Mark Iuliano).