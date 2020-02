Nonostante una grande prestazione, con all'attivo un gol e un assist, Zlatan Ibrahimovic non è riuscito a trascinare il Milan alla vittoria contro l'Inter. Derby amaro per lo svedese che essendo "attapirato" per il risultato, ha ricevuto dall'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, il Tapiro d'Oro. Lo svedese che anche in passato ha incassato il "premio" del tg satirico l'ha presa con filosofia scherzandoci su.

Perché Staffelli ha consegnato il Tapiro d'Oro a Ibrahimovic

Tapiro d'Oro per Zlatan Ibrahimovic. Nella puntata di Striscia la Notizia che andrà in onda questa sera (su Canale 5 alle ore 20.35), sarà mostrato il video della consegna del temutissimo "trofeo" al centravanti del Milan da parte di Valerio Staffelli. Come mai Ibra ha ricevuto la visita dell'inviato del tg satirico? Una conseguenza della delusione dell'esperto bomber che non è riuscito ad evitare alla sua squadra la sconfitta nel derby contro l'Inter.

Ibrahimovic attapirato dopo la sconfitta in Inter-Milan, le parole a Striscia la Notizia

Zlatan Ibrahimovic, che in Inter-Milan aveva momentaneamente trascinato i suoi sul 2-0 (assist per Rebic e gol), si è arreso alla rimonta della sua ex squadra che si è imposta per 4-2. Lo svedese non ha nascosto "l'attapiramento" al microfono di Valerio Staffelli: "Se non vinci la partita è normale essere arrabbiati. Ho troppa passione per il calcio e volevo giocare in Italia. Sto bene qua. La prossima partita andrà meglio".

Ancora un Tapiro d'Oro per Zlatan Ibrahimovic

Ibrahimovic ha dunque scherzato con Staffelli, dimostrando di aver metabolizzato il ko in rimonta nel derby di Milano. Non è la prima volta che il centravanti riceve il Tapiro d'Oro. Nel lontano 2011, lo svedese venne raggiunto dall'inviato di Striscia che venne inizialmente accolto in malo modo dai bodyguards del calciatore. In quell'occasione il "trofeo" era legato alla squalifica incassata da Ibra in occasione di un match contro la Fiorentina