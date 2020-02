Il futuro di Hakim Ziyech dovrebbe essere al Chelsea. Il talentuoso calciatore dell’Ajax, secondo quanto raccolto dal giornale olandese De Telegraaf, avrebbe trovato l’accordo per passare al club londinese durante la prossima estate: i Blues dovrebbe sborsare una cifra vicina ai 38 milioni di sterline, ovvero 45 milioni di euro, nelle casse dei lancieri per il trequartista marocchino. Per aggiudicarsi le prestazioni di Ziyech il Chelsea avrebbe battuto la concorrenza di altri due club di Premier League: Manchester United e Arsenal.

Nel frattempo Ziyech cercherà di conquistare tutti i trofei per i quali è ancora in corsa con l'Ajax, ovvero l'Eredivisie, la Coppa d'Olanda e l'Europa League. La conclusione dell’operazione potrebbe dipendere dall’esito finale del campionato del club di Stamford Bridge: se i londinesi dovessero mancare l’accesso alla prossima Champions League l’affare potrebbe saltare.

Zyiech è il calciatore più pericoloso dell'Eredivisie dal 2016 a oggi

Il colpo di fulmine tra Chelsea e Ziyech è scattato durante l'incrocio di Stamford Bridge in Champions League, terminato con un pirotecnico 4-4 e durante il quale l'esterno marocchino e fece impazzire la difesa di Lampard mettendo a referto tre assist per i compagni. In passato si era parlato anche di un forte interesse del Bayern Monaco e il fantasista marocchino due estati fa è stato veramente ad un passo dalla Roma, ma la dirigenza giallorossa alla fine decise di virare su Javier Pastore.

Secondo quanto riporta Opta, Ziyech ha creato 421 occasioni da rete per la sua squadra nell'Eredivisie dal suo debutto all'Ajax nel settembre 2016 fino a oggi; 134 in più rispetto a qualsiasi altro giocatore. Nel caso dovesse arrivare a Londra, Zyiech andrebbe a rinforzare un reparto offensivo già molto forte e sarebbe una freccia importante per la squadra di Frank Lampard.

