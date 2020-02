La conferenza della vigilia del match d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester City, ha permesso a Zinedine Zidane di parlare delle condizioni di Eden Hazard. L'allenatore del Real Madrid, non ha nascosto la preoccupazione per le condizioni del belga che ha rimediato una microfrattura del perone destro. La possibilità di uno stop fino al termine della stagione è concreta.

Eden Hazard, l'infortunio spaventa il Real Madrid

Prima l’infortunio alla coscia, poi la contusione alla caviglia, passando per la frattura capillare al piede, fino alla microfrattura del perone destro. Quarto problema fisico stagionale, il più grave, per Eden Hazard. Il belga, colpo dell'ultimo mercato estivo delle merengues, è finito ko nel match contro il Levante. L'esito degli esami strumentali ha confermato i timori dello staff medico, con l'ex Chelsea che ora rischia di fermarsi per almeno due mesi Hazard potrebbe anche essere costretto a finire sotto i ferri, con i tempi del recupero che potrebbero allungarsi, costringendo il calciatore a saltare la restante parte della stagione con il Real, tornando poi a disposizione (si spera) del Belgio per Euro 2020.

Zidane sul possibile stop di Eden Hazard fino a fine stagione

A fare il punto della situazione ci ha pensato Zinedine Zidane. L'allenatore francese è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Manchester City, match d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Zizou ha rivelato di non sapere se la sua stella riuscirà o meno a tornare a sua disposizione: "Non so se la sua stagione è finita, non lo so, ma spero di no. Non so se avrà bisogno di un'operazione, non è di mia competenza Vedo che non è felice. È importante che rimanga positivo, ma ovviamente è difficile. È un brutto momento, non sarà facile e si sentirà così per un po'