All'Old Trafford aveva ricordato il Triplete, nel post gara di Torino ha invece citato e difeso la "famiglia interista". José Mourinho non ha solo fatto il pieno di insulti dai tifosi della Juventus, ma ha anche ringalluzzito l'orgoglio del popolo nerazzurro: in visibilio per la risposta del portoghese agli incivili dello Stadium. A neanche 24 ore dal successo dello United sui bianconeri, l'hastagh #Mourinho sta così continuando a raccogliere tweet e consensi dai tifosi dell'Inter e a dividere l'opinione pubblica.

Tra coloro che hanno apprezzato il gesto dello "Special One" c'è anche il neo presidente Steven Zhang. Il figlio del numero uno di Suning, ha infatti messo il suo like al filmato pubblicato su Instagram dal sito FcInter1908 nel quale è stata riproposta l'ormai famosa mano all'orecchio del tecnico di Setubal.

Lo sfottò di Zhang al Milan

"Io sono pronto, e voi?", aveva candidamente chiesto il nuovo presidente interista nel giorno della sua investitura. Dalle parole Zhang è così passato ai fatti, anzi al "like" galeotto che ha ovviamente infastidito tutti coloro che hanno a fede le sorti della vecchia signora. Un episodio che ha riacceso la storica rivalità tra Inter e Juventus e che ha fatto da piccante antipasto della partitissima del prossimo 7 dicembre, quando Icardi e compagni saranno di scena allo Stadium.

Nonostante sia arrivato da Nanchino, Steven Zhang ci ha messo poco per entrare nel cuore dei tifosi e per capire quali sono le migliori leve da muovere per far scaldare il popolo nerazzurro. Prima dell'episodio di Mourinho, il giovane numero uno cinese rivolse un "gentile" pensiero all'altra parte del capoluogo lombardo in occasione del derby: "Solo noi siamo abbastanza sexy per Milano". Un post che fece il pieno di consensi e che diede ulteriore slancio alla rivalità cittadina con i tifosi del Milan.