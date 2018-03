La neve ha impedito il completo svolgimento anche del ventinovesimo turno di Serie B. Oggi sono state rinviate ben tre partite: Brescia-Entella, Parma-Palermo e Pro Vercelli-Perugia. Domani scenderanno in campo Bari e Venezia, mentre lunedì tocca all’Empoli che, dopo il successo del Frosinone sul Novara, è scivolato al secondo posto.

Primato e vittoria del Frosinone

Doveva vincere per mettere pressione alle dirette rivali e lo ha fatto il Frosinone, che ha piegato di misura il Novara di Mimmo Di Carlo. Il match è deciso da un gol di Citro. Nella ripresa Ciofani manca il raddoppio fallendo un calcio di rigore. Successo pesante per il Cittadella che supera 2-0 il Pescara, assai sfortunato. I veneti sono ora terzi in classifica e continuano a sbalordire.

Pesanti successi per Salernitana, Cesena e Ternana

Fuori casa hanno ottenuto i tre punti Salernitana e Cesena. I campani hanno chiuso una serie nera battendo 3-1 l’Ascoli, doppietta di Bocalon e gol di Tiago Casasola. Colantuono che sembrava sul punto di dimettersi lunedì scorso torna così saldo sulla sua panchina. Kupisz e Jallow hanno regalato tre punti importanti al Cesena, che vincendo in casa dello Spezia esce dalla zona playout. Vince per la prima volta con De Canio in panchina la Ternana, che piega la Cremonese, gli umbri però restano all’ultimo posto.

I risultati della 29esima giornata Serie B

Ascoli-Salernitana 1-3, Cittadella-Pescara 2-0, Frosinone-Novara 1-0, Spezia-Cesena 1-2, Ternana-Cremonese 2-1. Rinviate: Brescia-Entella, Parma-Palemo e Pro Vercelli-Perugia. Domani: Avellino-Bari (ore 15), Carpi-Venezia (ore 17.30). Monday Night: Foggia-Empoli (ore 20.45).

Classifica

Frosinone 53; Empoli* 51; Cittadella 48; Palermo* 47; Bari** 44; Venezia* 43; Parma* 41; Spezia*, Cremonese 39; Perugia**, Carpi**, Foggia* 37; Pescara* 36; Avellino*, Salernitana 34; Brescia** 33; Cesena*, Novara 31; Entella* 29; Pro Vercelli** 27; Ascoli 26; Ternana 25. (* una partita in meno, ** due partite in meno).