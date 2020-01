Nicolò Zaniolo è il grande assente del derby Roma-Lazio. Il centrocampista finito ko a causa di un grave infortunio e già alle prese con il lungo percorso di recupero, ha voluto incitare i suoi compagni sui social. Il classe 1999 che nelle ultime ore è stato oggetto anche di striscioni beceri da parte dei tifosi biancocelesti, ha postato una foto relativa al confronto della scorsa stagione accompagnata da una sola parola ""Sfondiamoli!". Il tutto poco dopo l'incontro con Papa Francesco a San Pietro, con tanto di speciale Bibbia ricevuta in regalo dal Pontefice

Una domenica speciale per Nicolò Zaniolo. In mattinata il talento della Roma costretto a restare fermo ai box fino a fine stagione a causa di un grave infortunio, si è recato nella Basilica di San Pietro dove ha ricevuto direttamente dalle mani di Papa Francesco, una speciale Bibbia autografata dal Pontefice. Un momento immortalato dal calciatore nelle stories su Instagram. Poco dopo l'immagine del saluto con il Papa, Zaniolo ha postato un'altra immagine, di tutt'altra natura: uno scatto dell'esultanza per il gol di Kolarov nel derby della scorsa stagione, accompagnata dall'incitamento ai compagni "Sfondiamoli".

Zaniolo e i contrasti con la tifoseria della Lazio

Nicolò Zaniolo vivrà il derby come un "leone in gabbia". Il centrocampista che non potrà essere in campo, garantirà tutto il suo sostegno ai compagni dall'esterno. Un week-end particolare per il romanista che è finito nel mirino della tifoseria avversaria. Due i beceri striscioni esposti nella Capitale contro Zaniolo, che vive una sfida nella sfida contro la frangia più calda del popolo biancoceleste. La speranza è che nella stracittadina non si alzino dalle curve dell'Olimpico nuovi cori offensivi nei confronti di Zaniolo e della sua famiglia.