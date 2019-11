in foto: https://twitter.com/Inter

Non una giornata positiva per le italiane impegnate nella Youth League, ovvero la Champions League delle squadre Under 19. Se la Primavera del Napoli è stata battuta 5-1 in casa dal Salisburgo, è finita ko anche l'Inter contro il Borussia Dortmund. Dopo tre vittorie di fila i nerazzurri di Madonna hanno incassato la prima sconfitta del girone. La squadra milanese resta comunque al primo posto con tre punti di vantaggio sulla coppia formata dai tedeschi e dallo Slavia Praga

Youth League, Inter sconfitta dal Borussia Dortmund

Prima sconfitta per l'Inter in Youth League. La Primavera nerazzurra è stata battuta a Dortmund, con il Borussia che si è imposto per 2-1. I gialloneri sono entrati in campo intenzionati a fare la partita e al 48′ hanno trovato il vantaggio con Knauff che ha finalizzato un cross proveniente dalla sinistra. La formazione allenata da Madonna ha trovato il pareggio con Vergani che è durato però pochissimo. 5′ più tardi i padroni di casa sono tornati avanti ancora con l'attaccante che ha approfittato di una disattenzione della difesa avversaria.

La classifica del girone dell'Inter in Youth League. Dopo 3 vittorie consecutive dunque primo dispiacere per l'Inter. Un ko che comunque non incide sul primato in classifica dei ragazzi nerazzurri, a quota 9. Alle spalle dell'Under 19 milanese la coppia formata da Borussia Dortmund e Slavia Praga, con il Barcellona fanalino di coda a 3 lunghezze. I catalani sono stati sconfitti in casa dai cechi con il risultato di 2-3

Il tabellino di Borussia Dortmund-Inter 2-1

BORUSSIA DORTMUND: 22 Unbehaun; 16 Terzi, 19 Thaqi, 4 Knoop, 17 Gockhan; 13 Knauff (45′ st 26 Rauch), 23 Schlusselbirg (31′ st America 6), 10 Raschl, 11 Aydinel (1′ st Khadra 7); 9 Bakir (35′ st Hetemi 8), 18 Moukoko (45′ st Bohmer 15). A disposizione: 1 Schonnenbeck, 27 Kuffour: Allenatore: Michael Skibbe

INTER: 1 Stankovic; 2 Kinkoue, 14 Ntube, 3 Colombini; 7 Persyn (34′ st Vezzoni 18), 17 Gianelli, 10 Lindkvist (6′ st Attys 8), 4 Schiró (C), 15 Burgio (31′ st Cortinovis 5); 11 Fonseca, 9 Vergani (31′ st Bonfanti 20). A disposizione: 12 Pozzer, 6 Sami, 13 Vaghi. Allenatore: Armando Madonna

Ammoniti: Gockhan (D), Terzi (D)

Marcatori: 48′ e 18′ st Knauff, 16′ st Vergani