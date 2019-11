In attesa della prima squadra, le due squadre Primavera si sono sfidate nel quarto turno di Youth League al San Paolo nel pomeriggio e la formazione partenopea ne è uscita con le ossa rotte, sommersa da una valanga di gol (5). Adesso mancano altre due partite che sono la sfida al Liverpool fuori casa e contro il Genk in casa ma la classifica ormai è chiara e il secondo posto irraggiungibile,

Gli azzurrini allenati da Baronio dopo quattro turni sono rimasti fermi a 1 punto (ottenuto contro il Liverpool) in ultima posizione in classifica, mentre salgono già a 7 quelli del Salisburgo che ha bissato il 7-2 dell'andata con perentorio 5-1 di questo pomeriggio al San Paolo. Il Liverpool, in classifica primo (a quota 7) in caso di punteggio positivo col Genk (4) vede il passaggio del turno.

Match in salita dal 1′ al 90′

La Youth League del giovane Napoli è da dimenticare: 16 gol subiti in 4 gare per i partenopei che non sono all'altezza delle avversarie del Girone. Qualcosa di buono si è visto nei singoli con Gaetano, ad esempio, che ha segnato un gran gol, il secondo personale in Youth League, in tre partite disputate. Anche contro gli austriaci, match in salita: dopo appena 13 minuti arriva il vantaggio Seiwald e al 27’ arriva il raddoppio. Prima dell’intervallo Affengruber firma il parziale di 0-3. Sucic dal dischetto realizza il quarto gol prima della rete di Gaetano e di quella di Sesko al 74’ che chiude il match

il Tabellino

NAPOLI-SALISBURGO: 1-5

13’ Seiwald (S), 27’ Luis Phelipe (S), 43’ Affengruber (S), 53’ rig. Sucic (S), 70’ Gaetano (N), 74’ Sesko (S)

Napoli (3-4-2-1): Daniele, D'Onofrio, Senese, Manzi (63′ Costanzo), Potenza, Esposito (63′ Ceparano), Virgilio, Marrazzo, Vrakas (76′ Zanon), Gaetano, Mancino (76′ Sgarbi). All. Baronio.

Salisburgo (4-3-3) Antosch; Wallison, Affengruber (46’ Oroz), Okoh, Dedic (71’ Windhager); Seiwald (46’ Prass), Pokorny, Sucic (64’ Kjaergaard); Luis Phelipe, Sesko, Anselm (78’ Berger). All.: Kramer.