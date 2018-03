Sembra una maledizione. Il calciomercato del Napoli è costellato di retroscena, colpi a sorpresa, gran rifiuti e dietrofront che non sembrano finire. Prima Simone Verdi, acquisto certo che si è rivelato un buco nel'acqua a gennaio per il ‘no' deciso dal giocatore dopo che tutto era stabilito, preferendo restare a Bologna. Poi Younes, altro acquisto invernale ricco di mistero con un arrivo e una partenza immediata sulla tratta Amsterdam-Napoli. Fino all'ultimo colpo di scena: l'esclusione del giocatore da parte dell'Ajax fino a fine stagione.

La motivazione del club olandese è stata perentoria come la decisione di non voler più convocare il giocatore fino alla conclusione del campionato. L'Ajax non ha mai del tutto digerito il feeling nato tra Younes e il Napoli e l'accordo tra le parti a metà stagione. Così ha deciso di usare il pugno di ferro col giocatore che ha provato a fare muro con la società.

Le motivazioni di Overmars

Prima è stato lo stesso Younes a rifiutarsi di scendere in campo con la maglia dei Lancieri. Adesso è l'Ajax ad aver risposto con l'intransigenza zero: fuori rosa fino a fine anno.

Abbiamo ancora sei partite da giocare e voglio solo giocatori motivati al 100%. Molte cose sono successe intorno ad Amin durante questa stagione, ma non ci dà la sensazione di essere completamente con la testa rivolta all'Ajax

Sono le spiegazioni ufficiali date dal direttore sportivo Marc Overmars che non ha girato attorno all'argomento andando subito al punto della questione. Senza mezzi termini, anche se il giovane talento era stato fino a qualche settimana fa un punto di riferimento del tecnico e dei compagni.

Il comunicato ufficiale dell'Ajax

La società olandese ha dato l'ufficializzazione della scelta senza citare mai motivi di mercato che, però, starebbero alla base del contrasto tra club e giocatore. Si parla semplicemente di visioni differenti tra ds, allenatore e Younes che hanno portato alla scelta finale. Che non verrà più cambiata.