Yayyà Tourè nuovo idolo dei tifosi dell'Olympiakos. Non è una novità, anche perché il centrocampista era arrivato in Grecia già 12 anni fa. Nel 2006, proprio vestendo i colori del medesimo club. E così, ora che il giocatore è tornato, dopo una carriera strepitosa e ricca di successi, il suo ‘vecchi' tifosi lo hanno accolto come se nulla fosse cambiato da allora.

Una carriera da protagonista. Touré torna dunque all'Olympiakos con un bagaglio calcistico di prim'ordine e da consegnare nelle mani del club per provare a tornare grande sia in Grecia che in europa. Nei suoi anni lontani dall'Olympiakos, Tourè ha collezionato oltre 300 partite e conquistato 8 titoli, di cui 3 Premier, col Manchester City, per un totale di 19 trofei in carriera, tra cui spicca anche il campionato, vinto proprio con l’Olympiacos nel 2006.

Idolo della folla. Non sorprende, dunque, se nei video diventati virali inquesti giorni, il suo sbarco nell'Ellade del calcio sia diventato un evento vero e proprio e ci sia stato il classico bagno di folla, tra tifosi festandi, inni e selfie con il neo acquisto per il nuovo centrocampo.

Sono affamato di successi così come lo ero quando sono arrivato qui molti anni fa, e non vedo l'ora di aiutare il club a vincere i trofei che i grandi fan dell'Olympiacos meritano

Il ritorno e la promessa. Tanto che, a seguito della firma del contratto, lo stesso Yaya Tourè ha voluto omaggiare i tifosi dell'Olympiakos rinverdendo una antica promessa fatta loro più di dieci anni fa: "Quando lasciai la squadra nel 2006 ho sempre detto che sarei tornato, oggi sono felice di aver mantenuto la parola. Ho ricevuto offerte da molti club in Europa, Asia e Stati Uniti. Alla fine ho preso la mia decisione in base alla relazione speciale che ho con questo incredibile club"

Sfida al Milan. Ovviamente il centrocampista ivoriano servirà all'Olympiakos per poter tornare a vincere in patria ma anche per riprendersi un posto da protagonista in Europa. E l'avventura continentale inizierà col botto perché per Tourè e i greci ci sarà un girone importante da affrontare in Europa League, dove sfiderà il Milan di Gattuso.