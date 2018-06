Non si sono amati mai particolarmente Yaya Touré e Pep Guardiola, la guerra se la sono fatta parecchio in questi ultimi due anni. L’ivoriano ora che non è più un giocatore del Manchester City si è tolto un sassolino dalla scarpa e senza mezzi termini in un’intervista rilasciata a France Football ha detto che l’allenatore catalano ha un problema con i giocatori africani: “Credo che lui abbia grossi problemi con i giocatori di colore”.

Dichiarazioni molto forti da parte del trentacinquenne centrocampista che ha esordito raccontando di un rimprovero ricevuto da Guardiola, che lo bacchettò davanti a tutti i compagni di squadra nello spogliatoio. Quelle parole hanno di fatto cambiato l’andamento della sua stagione e hanno insinuato un grosso dubbio al giocatore ivoriano:

Ero il vice-capitano e davanti a tutti mi dice: ‘Non ti vedo motivato. Se non vuoi restare, vai dai proprietari per sistemare la ‘situazione’ denotando una mancanza di rispetto assoluto. Ho l’impressione che Pep, il quale non ha né riconoscenza né rispetto, abbia fatto di tutto per rovinare la mia ultima stagione. Sono arrivato a chiedermi se tutto questo non fosse a causa del mo colore della pelle e so di non essere l’unico ad essermi posto questa domanda.

Pur non dicendolo in modo chiaro Yaya Touré girandoci attorno ha detto che Guardiola ha grossi problemi con i giocatori africani e ha chiuso la sua intervista dichiarando che se un giorno Pep avrà cinque africani in una stessa squadra gli regalerà una torta: