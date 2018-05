Avesse saputo usare il photoshop la modifica alla foto sarebbe stata perfetta ma Willian ha scelto un metodo molto artigianale per modificare l'immagine della vittoria della FA Cup. Nello scatto che immortala la squadra sotto il tabellone dei vincitori, raccolta intorno al trofeo c'è tutta la squadra del Chelsea che ha battuto in finale il Manchester United lasciando a ‘zero tituli' José Mourinho. Un gol su rigore di Hazard e una difesa granitica sostenuta da Rudiger hanno fatto il resto, consegnando ad Antonio Conte il secondo trofeo da quando è alla guida dei Blues: un anno fa la vittoria del titolo in Inghilterra, adesso il prestigio della Coppa che dall'altra parte della Manica è un po' come cucirsi lo scudetto sulla maglia.

Tutto molto bello, tutti contenti… o quasi. Willian lo è fino a un certo punto e non nasconde di certo il proprio malessere nei confronti dell'allenatore italiano. Chissà, forse sperava davvero che questa sarebbe stata l'ultima stagione sulla panchina di Stamford Bridge dell'ex ct della Nazionale italiana. A quanto pare, però, non sarà così: "Non ho preso in considerazione nessun'altra proposta, resto qui", ha ammesso l'ex juventino poco dopo la finalissima strappata ai Red Devils.

Al brasiliano questa notizia non deve essere andata a genio a giudicare dalla reazione: ha oscurato la sagoma dell'allenatore con 3 coppe piazzate in maniera tale da coprire interamente la sua figura. Perché ha fatto questo? Conte l'ha tenuto fuori dalla formazione titolare, lasciandolo in panchina e concedendogli pochi minuti quando la gara era agli sgoccioli. E così il calciatore ha sfogato la propria amarezza sui social network postando in una story su Instagram il personalissimo ricordo di quella finale vinta contro lo United. Lui è davanti a Courtois con le braccia spalancare e urla di gioia, Conte è scomparso come per magia.