in foto: https://www.instagram.com/p/B1_ikCyl6YK/

Vedere il nome Rooney sulla maglia del Manchester City potrebbe essere un brutto colpo per i tifosi dello United. Una prospettiva tutt'altro che campata in aria visto che il figlio di Wayne Rooney leggenda dei Red Devils, è entrato a far parte nell'accademia dei cugini Citizens. Una scelta sorprendente, quella rivelata dalla stampa inglese con il piccolo Kai Rooney che muoverà i primi passi con il pallone con la maglia biancoceleste.

Inghilterra, il figlio di Wayne Rooney nella scuola calcio del Manchester City

Wayne Rooney e sua moglie Coleen hanno tre figli, Kai Wayne, nato il 2 novembre 2009, Klay Anthony Rooney, nato il 21 maggio 2013, e Kit Joseph Rooney, nato il 24 gennaio 2016. Il primogenito è pronto ad iniziare il suo percorso calcistico giovanile: secondo quanto riportato dal Sun infatti il piccolo Kai entrerà nella scuola calcio del Manchester City. Una situazione curiosa in considerazione del fatto che papà Wayne è stato per 13 stagioni un punto di riferimento del Manchester United, segnando 183 gol in 393 partite giocate. Inevitabilmente la scelta ha fatto molto discutere, soprattutto tra i tifosi dei Red Devils che proprio non riuscirebbero a digerire in futuro il vedere il nome Rooney sulla casacca dei cugini, acerrimi rivali.

Kei Rooney come Kasper Schmeichel, i figli d'arte iniziano con il Manchester City

Non è la prima volta che il Manchester City a livello giovanile ingaggia i figli di grandi glorie dei Red Devils. Il caso più eclatante è quello del portierone Peter Schmeichel, vera e propria icona dello United: il suo rampollo Kasper è cresciuto nell'Accademia del City, diventando poi uno dei migliori portiere della Premier con la casacca del Leicester. La speranza dei tifosi dell'Old Trafford è che magari il piccolo Kei dopo un avvio di carriera con la casacca biancoceleste, possa prima o poi ripercorrere le orme del papà con lo United. Papà che è pronto ad una nuova esperienza professionale in Inghilterra dopo l'esperienza oltreoceano: sarà calciatore-allenatore in seconda del Derby County di Philip Cocu