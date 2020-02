In Italia non se ne parla più e forse per alcuni non si sente nemmeno tanto la mancanza. Ma Wanda Nara resta sulla bocca degli sportivi di mezza Europa perché è pur sempre una delle donne social più attive e seguite e resta la moglie-procuratrice di Mauro Icardi, l'argentino passato la scorsa estate dall'Inter al Psg, in prestito con diritto di riscatto. E quando la bionda patinata torna a parlare, la notizia ridonda ovunque, anche nei nostri confini, tanto che il settimanale ‘Chi' è tornato ad interessarsi dell'agente più chiacchierata nell'ultima stagione.

L'argomento principe è, evidentemente, cosa farà il proprio marito in futuro. Resterà al Psg? Cambierà ancora maglia o torenerà all'Inter a fine prestito? Ovviamente non c'è alcuna risposta nella chiacchierata di Wanda al magazine, o meglio: non c'è alcuna risposta certa, visto che tutto si deciderà solamente a gioco fermo, in estate. E ogni speculazione di mercato è aperta all'interpretazione del momento. La realtà è che a Parigi Icardi potrebbe proseguire la sua storia se tornerà a giocare e a segnare come prima della pausa di Natale. Altrimenti si scatenerà di nuovo il tormentone estivo su chi lo acquisterà.

Inter, Psg o Juve? Mistero

Tra le tante pretendenti c'è sempre la Juventus che sull'argentino aveva posto gli occhi già la scorsa estate, trovandosi davanti al muro dell'Inter. Wanda prova a essere sibillina sull'argomento, scottante soprattutto per i tifosi: "Non lo so se Mauro andrà mai alla Juve perchè al momento non so nemmeno se abiteremo a Milano o a Parigi. Chi decide sarà lui: sceglierà e noi lo seguiremo come sempre"

Il ruolo di procuratrice

Il nome di Wanda Nara tornerà dunque in auge nei prossimi mesi quando i tempi si accorceranno e le scelte dovranno venire fatte, in un senso o nell'altro. Intanto, lei difende il proprio ruolo di procuratrice, forse sopra le righe ma di certo svolto con la massima dedizione e professionalità: "Siamo nel 2020, le persone non dovrebbero giudicarmi da come mi vesto o da come mi presento su Instagram – ha spiegato in esclusiva a ‘Chi' – Faccio la procuratrice seriamente, a tutti deve interessare solamente questo".