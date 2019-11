Dopo aver parlato bene del mercato dell'Inter dagli studi televisivi di ‘Tiki Taka', e dopo aver mandato nuovamente in estasi i suoi follower con la sua foto in versione Catwoman, Wanda Nara è tornata a far parlare di sé per l'ennesimo post provocatorio. A pochi giorni dalla trasferta dei nerazzurri di Antonio Conte a Dortmund, dove la squadra nerazzurra dovrà cercare di conquistare punti importanti per il passaggio del turno in Champions League, la moglie e agente di Mauro Icardi ha infatti postato un video che ha già fatto il giro del web.

Nel filmato pubblicato dalla donna, si vede infatti il figlio Valentino giocare con addosso la maglia del Borussia Dortmund. Coincidenza o provocazione? In attesa di una presa di posizione di Wanda, il filmato ha ovviamente fatto arrabbiare molti tifosi della beneamata: già in aperta ‘guerra' con la signora Icardi, dopo la lunga telenovela estiva che ha portato l'attaccante argentino a lasciare Milano e a vestire la maglia del Paris Saint-Germain.

🧙‍♀️ A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Oct 31, 2019 at 2:26pm PDT

Il rapporto tra Icardi e l'Inter

Mentre il marito ha cominciato ad ingranare e a segnare con la formazione allenata da Thomas Tuchel, l'iniziativa social di Wanda Nara rischia dunque di inasprire ancor di più il rapporto tra il mondo interista e Mauro Icardi: giocatore che, formalmente, è ancora sotto contratto con il club milanese e che in teoria potrebbe anche tornare a Milano al termine di questa stagione.

Un'eventualità che lo stesso Beppe Marotta non ha escluso: "Icardi? Non avevamo dubbi sulle sue qualità, abbiamo solo fatto una scelta strategica, attuato una politica del cambiamento – ha dichiarato, prima del match tra Inter e Borussia Dortmund di pochi giorni fa, l'amministratore delegato interista – È un giocatore ancora di nostra proprietà e lo seguiamo sempre con particolare attenzione".