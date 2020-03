Il nuovo allenatore del Cagliari è Walter Zenga. Il tecnico milanese, che tra pochi giorni compirà sessant'anni, prende il posto di Rolando Maran. Mancava l'annuncio ufficiale, ma ora è arrivato anche questo. Volta pagina il club del presidente Giulini che ha deciso di puntare sull'ex grande portiere dell'Inter che guiderà per la quinta volta una squadra in Serie A.

Il Cagliari Calcio comunica di avere affidato la guida tecnica della prima squadra a Walter Zenga: l’allenatore ha firmato un contratto che lo lega alla società rossoblù sino al 30 giugno 2021. Ad affiancare Zenga in qualità di vice allenatore ci sarà Max Canzi. Zenga e Canzi saranno al lavoro con la squadra da domani mattina al Centro sportivo di Assemini: ai due mister un caloroso in bocca al lupo.

La carriera da allenatore di Walter Zenga

Straordinario portiere, è stato uno dei migliori al mondo tra la seconda metà degli anni ’80 e i primi anni ’90, ha giocato con l’Inter e ha difeso i pali della Nazionale e da oltre vent’anni fa l’allenatore. Zenga ha guidato squadre in tutto il mondo, ha allenato negli Stati Uniti, in Inghilterra (con il Wolverhampton), negli Emirati Arabi, in Turchia, in Arabia Saudita e soprattutto in Romania e Serbia, dove ha vinto dei campionati. Ovviamente anche tanta Italia per Zenga, che è stato tecnico di Catania (due annate eccezionali) Palermo e Sampdoria (in entrambe le occasioni fu esonerato troppo rapidamente), Crotone (compì una grande rimonta ma non riuscì a conquistare la salvezza), Venezia (unica esperienza in Serie B) e ora per lui c’è il Cagliari, che sogna un posto in Europa.

Zenga prende il posto di Maran, esonerato dal Cagliari

Undici partite senza vittorie sono costate il posto a Rolando Maran, che nella tarda mattinata è stato esonerato dal Cagliari, che ha deciso di cambiare la guida tecnica. L'esperienza di Maran è durata appena un anno e mezzo. L'allenatore trentino ha rischiato l'esonero già dopo il ko interno con il Napoli, ma ha pagato la sconfitta per 4-3 incassata, sempre in casa, contro la Roma: