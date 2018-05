Lotta salvezza sempre più avvincente e che coinvolge sempre tantissime squadre. Chievo e Spal conquistano tre punti fondamentali in casa. Splendida anche la lotta per l’Europa League. La Fiorentina in rimonta batte il Genoa 3-2 resa nella scia del Milan e guadagna due punti sull’Atalanta, che ha pareggiato 1-1 con la Lazio.

Pari tra Lazio e Atalanta

L’Atalanta parte fortissimo e dopo due minuti è già in vantaggio. Assist splendido di Cristante per Barrow che sorprende i centrali della Lazio s’infila entra in area di rigore e con un diagonale batte Strakosha. La Lazio sbanda, l’Atalanta ha due grandi occasioni, ma non riesce a raddoppiare, il palo ferma Gomez. Improvvisamente la squadra di casa trova il pareggio con Caicedo che sfrutta un assist vincente (il 14esimo in stagione) di Luis Alberto. Lo spagnolo al 35’ è costretto a uscire per via di un problema muscolare. Nella ripresa l’Atalanta domina, Strakosha effettua tre interventi portentosi ed evita il peggio alla Lazio, che ora ha due punti di vantaggio sull’Inter.

Il Chievo vince la sfida salvezza con il Crotone

Sfida chiave per la lotta salvezza al Bentegodi dove il Chievo soffre in apertura contro un arrembante Crotone, che segna ma Ceccherini è in fuorigioco. I gialloblu con D’Anna per la prima volta in panchina trovano l’1-0 al 12’ con Birsa che di potenza batte, con un colpo di testa, Cordaz. Il Crotone quasi non sente il colpo e torna all’attacco. Su un paio di mischie la fortuna non aiuta i calabresi, che chiudono attaccando il primo tempo ma senza trovare il pari. Nella ripresa il copione è identico, il Crotone è sfortunato quando Simy colpisce in pieno la traversa, poco dopo Sorrentino si supera. Il Chievo sa resistere, D’Anna fa i cambi giusti e arriva il raddoppio con un gran gol di Stepinski. Nel finale il pari di Tumminello.

Un gol per tempo, 2-0 della Spal

Il Benevento, retrocesso già da un paio di settimane, sta onorando il campionato e ha disputato un ottimo match anche contro la Spal. I campani nel primo tempo se la giocano a viso aperto, hanno una grande chance con Viola e sembrano mettere in difficoltà estrema la Spal, ma tutto cambia quando al 25’ Sagna commette un errore pesante e dà il là all’1-0 della squadra di casa. Antenucci calcia in porta e centra la traversa, sulla respinta è lesto Paloschi. Nella ripresa la Spal gestisce e raddoppia nel finale con un rigore di Antenucci. Tre punti d’oro per la squadra di Semplici.

Grande successo della Fiorentina

Vince ancora la Fiorentina che tiene il passo del Milan, si riavvicina all’Atalanta e continua a coltivare il segno dell’Europa League. La viola gioca meglio, crea tante occasioni, rischia solo quando Hiljemark calcia da lontanissimo una punizione, e trova il vantaggio quasi allo scadere con Benassi, che sfrutta una bella giocata di Simeone.

Nella ripresa entra Pandev il Genoa si ritrova vivo e realizza due gol con Pepito Rossi e Lapadula. Pandev si fa espellere e la Fiorentina ribalta l’incontro con i gol di Eysseric e Dabo. Pioli vince un match fondamentale.