Lionel Messi ha recentemente confidato che baratterebbe un suo trofeo conquistato con la maglia del Barcellona per coronare il sogno di alzare una Coppa con la maglia della Nazionale argentina. Se poi questa Coppa sia quella Mondiale, ancora meglio. Il tarlo nell'orecchio della Pulce rischia infatti di restare fino a fine carriera visto che ogni volta c'è qualcosa che frena il dieci argentino di dimostrarsi decisivo anche con la maglia della propria Nazione.

E' ora di vincere. I prossimi Mondiali in Russia sono l'ennesimo banco di prova per Leo Messi, fenomeno in azulgrana ma semplice comprimario in Seleçion. Dovrà dimostrare di valere anche con la Celeste quanto sta valendo al Barcellona e le scuse sono oramai ridotte ad un lume di candela: troppi i falsi passi, troppe le occasioni perdute.

Un'Argentina formidabile. Per farlo, Messi avrà a propria disposizione una Argentina tra le più complete e competitive di sempre con problemi d'abbondanza in ogni reparto, soprattutto offensivo. Dove il ct Sampaoli ha effettuato le proprie scelte lasciando a casa campioni come Mauro Icardi o Lautaro Martinez. Chiamandone altri alla corte della Pulce, come Aguero, Higuain, Dybala.

Debutto mondiale. Proprio la Joya bianconera, al suo primo Mondiale nella nazionale maggiore argentina, è tra i più emozionati davanti all'imminente kermesse iridata che aprirà i battenti a metà giugno e che un mese terrà tutti con il fiato sospeso per capire chi alzerà la Coppa del Mondo 2018.

La promessa a Leo. Le parole di Paulo Dybala a Cadena 3 in Argentina, sono state chiare sulle aspettative che la Joya ripone nella nazionale e bel proprio capitano, Leo Messi: "Il mio sogno è chiaro: ho il desiderio di dare una mano a Leo Messi per vincere il mondiale, inutile girarci intorno. Il successo sarebbe una cosa incredibile per tutti noi e quindi vogliamo aiutarlo tutti come squadra. Leo dopotutto è il migliore della storia del calcio. Giocare con lui? Un sogno e un onore: vorrei poter vincere ed alzare con Messi la Coppa del mondo"