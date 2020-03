C'è l'offerta del Barcellona per Lautaro. Non è ufficiale, ma in Spagna non si sta parlando d'altro perché gli azulgrana – che devono subito cancellare l'umiliazione del Clasico perso 2-0 contro il Real Madrid – hanno necessità di dare ai propri tifosi più certezze. Anche future. Così, rimbalza la notizia di una proposta ‘irrinunciabile' da parte del club di Bartomeu che avrebbe messo sul piatto molti milioni, circa 70, più due contropartite tecniche interessanti per i nerazzurri: Vidal e Semedo.

Se per la società nerazzurra è una proposta da valutare con attenzione, è ciò che il Barcellona offre a Lautaro a far tremare eventuali tentativi d'accordo tra il ‘Toro' e l'Inter: sul piatto ci sarebbe un contratto da 7 milioni a stagione, praticamente il triplo di quanto la punta argentina guadagna oggi in Italia e almeno il doppio rispetto alla proposta di rinnovo.

Quanto guadagna oggi Lautaro

Il condizionale è d'obbligo perché le indiscrezioni arrivano da fonti giornalistiche spagnole, in primis ‘Sport', ma qualcosa di concreto c'è ed è reale. Non è un mistero l'interesse per Lautaro Martinez da parte dei catalani, con l'endorsement di Lionel Messi, connazionale nonché compagno di squadra nell'Argentina. E se i termini dell'offerta fossero questi, il pericolo c'è: attualmente il ‘Toro' ha una clausola per l'estero da 111 milioni di euro, da utilizzare ai primi di luglio e guadagna poco più di 2 milioni. Parametri più che accessibili al Barcellona.

Il doppio obiettivo del Barça

Con questa mossa, il club catalano metterebbe in atto un doppio colpo: si libererebbe di un paio di giocatori non più all'interno del progetto tecnico (soprattutto Arturo Vidal, vecchio pallino nerazzurro) e anticiperebbe le contromosse avversarie (del Real Madrid, in primo luogo, altra pretendente per l'attaccante nerazzurro).